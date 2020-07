Il Galaxy Note 20 Ultra svelato sul sito ufficiale di Samsung: le immagini

Samsung si è lasciata sfuggire alcuni render 3D ufficiali del suo prossimo Galaxy Note 20 Ultra nella colorazione Mystic Bronze: ecco le immagini.

Non sappiamo se l’azione è stata fatta all’insaputa o con il consenso della stessa Samsung, sta di fatto che sul sito ufficiale dell’azienda dedicato all’Ucraina sono comparse alcune immagini render 3D ufficiali del Galaxy Note 20 Ultra.

Le immagini sono state individuate nella sezione destinata al Galaxy Note 8 del sito Samsung Ucraina, proprio nella parte finale della pagina web: una posizione piuttosto strana non c’è da dire!

Samsung Galaxy S20 Ultra svelato in due immagini render 3D con una nuova colorazione!

Sta di fatto le immagini sono due e riprendono il Note 20 Ultra nella colorazione inedita Mystic Bronze.

Dalle immagini possiamo vedere la presenza della pennina capacitiva S Pen (che potrebbe avere un corpo in metallo), e dell’importante modulo fotografico posteriore che contiene tre sensori fotografici.

Si tratterebbe del sensore principale da 108MP, del grandangolare dal 12MP e infine del teleobiettivo con periscopio da 13MP.

Affiancati a questi sensori possiamo notare il flash LED e l’autofocus laser per migliorare ulteriormente la velocità di focalizzazione del sensore principale.

L’immagine non mostra il display, ma secondo i più recenti rumors stiamo parlando di un pannello AMOLED da 6.9 pollici di diagonale con risoluzione nativa QHD+ 3040 x 1440 pixel, tecnologia LTPO e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Si pensa poi che la fotocamera anteriore sia inserita nel classico forellino centrale come già visto sul precedente Galaxy Note 10.

Per adesso, salvo passati rumors per le informazioni, non possiamo far altro che attendere l’evento ufficiale Unpaked di Samsung per la presentazione ufficiale della nuova gamma Galaxy Note 20.

Nell’evento che si dovrebbe tenere in data 5 agosto 2020 è possibile che Samsung presenti pure il nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 5G e il Galaxy Fold 2.

Fonte: Via