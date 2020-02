Il Galaxy S20 Ultra ha il display con colori più accurati mai testato da DisplayMate

Per DisplayMate il Samsung Galaxy S20 Ultra ha il display con i colori più accurati nel panorama dei dispositivi mobili: ecco alcuni dettagli.

Il sito specializzato nelle recensioni dei pannelli utilizzati sui dispositivi mobili, DisplayMate, ha analizzato il display del nuovo Galaxy S20 Ultra fornendo un responso molto positivo.

Secondo il sito al momento il pannello Dynamic Amoled da 6.9 pollici del 20 Ultra è il display con i colori più accurati mai testati.

Samsung Galaxy S20 Ultra: per DisplayMate ha un display con i colori più accurati di sempre

Questo pannello ha migliorato di fatto 5 dei 12 precedenti record in termini di qualità rispetto al miglior pannello precedentemente testato.

In questi cinque fondamentali punti il display del Galaxy S20 Ultra ha ottenuto il livello di qualità pari al Grado A+, ovvero “visivamente indistinguibile da perfetto”.

Per capire meglio quali sono i miglioramenti effettivi, questa è la lista delle caratteristiche migliorate rispetto alla generazione precedente.

Il display del Galaxy S20 Ultra risulta essere il 14% più luminoso rispetto a quello dei Galaxy S10, e in più offre una modalità ad alta luminosità che migliora significamente la lettura sullo schermo in condizioni di elevata luminosità ambientale.

Basti pensare che quest’ultima modalità permette al pannello del 20 Ultra di raggiungere picchi di luminosità che variano dagli 823 ai 1342 nits.

Lo schermo è stato poi ottimizzato per raggiungere il massimo a un livello di luce ambientale inferiore rispetto a prima, 20.000 lux in ambienti aperti, ma non alla luce diretta del sole.

In alternativa la modalità Super Dimming Mode può scendere ad una luminosità di 2nits garantendo un colore pieno a 24bit, mentre nella modalità Always On Display la luminosità scende ad 1 nits.

Questo nuovo pannello Dynamic Amoled ottiene nuovi record nella precisione con le modalità sRGB e DCI-P3, stabilisce il record di rilevazione della precisione nei colore e nella precisione della scala di contrasto e intensità.

Di fatto è il pannello più accurato nella scala cromatica mai analizzato da DisplayMate.

Ovviamente altro punto forte del nuovo display del Galaxy S20 Ultra è la possibilità di impostare il refresh rate a 120Hz che riduce anche lo sfarfallio del panello.

Per una lettura più approfondita, vi suggeriamo la recensione di DisplayMate.