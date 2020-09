Il nuovo Assistente Google si aggiorna in Italiano sui Google Pixel 4 e 4A

L’Assistente Google si aggiorna alla versione più recente sui Google Pixel 4 e 4A e supporta adesso quattro nuovo lingue compreso l’italiano: i dettagli.

Se possedete uno smartphone Google Pixel 4, 4 XL o il recente 4A, è tempo di aggiornare l’Assistente vocale che da oggi è disponibile nella sua versione più aggiornata.

Il nuovo Assistente Google si aggiorna in altre quattro lingue, compreso l’italiano, sui Google Pixel 4 e 4A

Infatti oggi Google ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento dell’assistente nella versione più moderna in altre quattro lingue: italiano, tedesco, francese e spagnolo.

Al momento va sottolineato che seppure l’assistente supporti queste quattro nuove lingue, l’esperienza d’uso sembra essere limitata rispetto a quella degli utenti anglosassoni (USA-GB).

Il nuovo Assistente Google in italiano dopo l’aggiornamento è sicuramente più veloce a rispondere grazie all’apprendimento automatico sul dispositivo, ma non supporta ancora le conversazioni continue e non è stato integrato con Google Chrome.

Poi sembra che non ci sia ancora l’integrazione completa in alcune applicazioni come Google Foto, Youtube e Gmail, funzioni che gli utenti americani-inglesi possono già sfruttare.

Molto probabilmente questa si tratta della prima fase dell’aggiornamento alla nuova versione dell’Assistente Google in lingua Italiana.

Nelle prossime settimane pensiamo vivamente che l’azienda americana rilascerà altri aggiornamenti.

Questi permetteranno anche agli utenti italiani, possessori un Google Pixel di ultima generazione, di fruttare tutte le nuove funzioni del software.

