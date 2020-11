Il nuovo Xiaomi MI MIX arriva nel 2021: specifiche da urlo?

Il futuro Xiaomi MI MIX pare che si farà e arriverà nel 2021: secondo i rumors avrà delle specifiche hardware molto importanti per la categoria.

Chi segue il mercato degli smartphone sa bene che la gamma più innovativa di Xiaomi è sempre stata quella dedicata ai dispositivi MI MIX.

Sfortunatamente nel corso del 2020 l’azienda cinese non ha presentato nessun prodotto con questo nome commerciale, ma sembra che le cose cambieranno il prossimo anno.

Xiaomi presenterà un nuovo MI MIX nel 2021? Ecco i rumors del momento

Secondo l’informatore Digital Chat Station, ritenuto piuttosto affidabile, il prossimo MI MIX arriverà nel 2021 e si presenterà con alcune caratteristiche hardware all’avanguardia.

A differenza del prototipo mostrato nel 2020, il nuovo MI MIX 2021 non avrà un display avvolgente ma bensì pieghevole.

Il display pieghevole dovrebbe avere una risoluzione nativa QHD+.

Non si sa ancora che tipo di design utilizzerà Xiaomi per il suo MI MIX 2021: potrebbe avere un design a conchiglia simile al Motorola Razr e al Galaxy Z Flip, oppure un design a libro come il Galaxy Fold e Z Fold 2.

Tra le altre novità hardware si punterà ad una ricarica ripida veramente impressionante: l’informatore cinese infatti parla di una ricarica rapida via cavo di ben 200W.

Questa nuova soluzione tecnologica batterà nettamente la nuova ricarica rapida a 120W mostrata da Xiaomi con il suo più recente Mi 10 Ultra.

Bisognerà capire come l’azienda cinese conterrà il calore sprigionato da una carica rapida a 200W, considerato che già quella a 120W scalda abbastanza lo smartphone.

Ovviamente considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

