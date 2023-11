Il Poco C65 è ufficiale: principali caratteristiche hardware e prezzo

Xiaomi ha ufficializzato il nuovo Poco C65 uno smartphone 4G per tutte le tasche: ecco le sue principali caratteristiche hardware.

Ecco annunciato giusto da qualche ora il nuovo Poco C65, il successore del precedente Poco C55 dispositivo che però non è mai arrivato nei mercati italiani.

Non sappiamo quindi se il modello 65 arriverà anche in Europa, al momento Xiaomi non ha ancora dichiarato nulla in merito.

Poco C65: le principali caratteristiche hardware e prezzo

Essendo uno smartphone 4G “economico” non aspettatevi componenti hardware di ultima generazione.

Il telefono infatti utilizza un classico display LCD IPS da 6.74 pollici di diagonale con risoluzione HD+ 1600 x 720 pixel, frequenza di aggiornamento a 90Hz e una luminosità di picco massima di 600 nits.

Il pannello utilizza lo standard dei colori a 8bit e gode della certificazione TUV per le basse emissioni di luce blu e l’attenuazione CC.

Al suo interno viene montato il chipset MediaTek Helio G85, prodotto con processo produttivo a 12nm, abbinato a 6-8GB di ram e 128-256GB di memoria interna.

Aspettatevi comunque ram di tipo LPDDR4X e memorie interne eMMC 5.1 per contenere i costi.

La multimedialità presenta una doppia fotocamera posteriore:

un sensore principale da 50 MP f/1.8

una macro da 2 MP f/2.4

La fotocamera dedicata alle foto selfie monta un sensore da 8MP, ed è dotato di un anello di luce soffusa per effetti di luce naturali, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Niente altoparlanti stereo per questo Poco C65, ma c’è il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Presente lo scanner per le impronte digitali, che viene posizionato sulla scocca laterale anche perché i pannelli LCD non possono implementare scanner sotto il display.

La connettività è LTE 4G Dual sim, c’è il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual band, il Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, il Chipset NFC e la porta Usb Type C 2.0.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh, ricaricabile tramite un caricabatteria (incluso in confezione) da 18W.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, la versione Globale sarà commercializzata dal 6 novembre 2023 a partire da 129 dollari per la variante 6-128GB e salirà a 149 dollari per quella 8-256GB.

I colori disponibili sono nero, blu o viola chiaro.

