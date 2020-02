Il PocoPhone X2 sarà un Redmi K30 a livello internazionale

Il prossimo PocoPhone X2 (Poco X2) secondo un recente video pubblicitario sembra che sarà proprio un Redmi K30 re-brandizzato per il mercato internazionale.

Tra pochi giorni, più nello specifico il 4 febbraio 2020, Poco presenterà il suo nuovo smartphone dopo un anno di assenza sul mercato con nuovi prodotti.

Poco X2 (PocoPhone X2) un video pubblicitario mostra il design: è lo Xiaomi Redmi K30 ri-brandizzato

Il telefono si chiamerà Poco X2 (PocoPhone X2) e nonostante passati rumors lo smartphone veniva indicato come un nuovo prodotto, alla fine si tratta solo di un rebrand.

Un recente video pubblicitario mostra in anteprima il design del prossimo Poco X2 che è praticamente identico a quello del Redmi K30 attualmente commercializzato solo in Cina.

Di fatto, salvo smentite clamorose, il nuovo smartphone non è altro che il K30 di Xiaomi con rom progettata e modificata per Poco e destinato al mercato internazionale (almeno al di fuori della Cina).

Sappiamo che il Poco X2 debutterà prima in India, ma ci sono buone possibilità che l’azienda cinese decida di commercializzarlo anche in Europa tramite il sito ufficiale di Poco.

Comunque lo smartphone avrà sicuramente una rom globale, supporterà la banda 20 LTE 4G e quindi potrà essere acquistato anche tramite rinvenitori come Gearbest a prezzi più vantaggiosi.

Per il momento quindi non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale da parte di Poco e scoprire tutto sul prossimo smartphone in arrivo nei prossimi giorni.