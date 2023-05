Il primo smartphone pieghevole di Oneplus arriverà in estate: la data (rumors)

Il presunto OnePlus V Fold, il primo smartphone pieghevole dell’azienda cinese, dovrebbe fare il suo debutto ufficiale quest’estate: ecco quando.

Non si sa ancora come effettivamente si chiamerà, alcuni parlano di V Fold, ma il primo smartphone pieghevole di Oneplus è molto vicino al suo debutto ufficiale.

OnePlus V Fold lo smartphone pieghevole arriverà in estate: la presunta data (rumors)

Infatti proprio oggi l’informatore Max Jambor tramite il proprio account Twitter ha svelato la presunta data di lancio: agosto 2023.

Non sappiamo se la data in questione riguarderà solo il mercato cinese, o se il pieghevole verrà lanciato anche sul mercato globale quindi anche in Europa/Italia.

Sta di fatto che OnePlus è alle prime armi con uno smartphone pieghevole, ma avrà un partner già esperto in questo campo: OPPO con in suoi FIND N.

Va comunque sottolineato che il mese di agosto sarà pieno di nuovi smartphone pieghevoli.

Infatti usciranno molto probabilmente i prossimi Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 di Samsung, ma anche lo smartphone pieghevole di Google: il Pixel Fold.

Dal punto di vista delle caratteristiche hardware del presunto Oneplus V Fold non si sa molto.

Rumors affermano che il pieghevole utilizzerà un display interno da 8 pollici di diagonale, un display esterno da 6.5 pollici e monterà il chipset Snapdragon 8 Gen 2 con 12GB di ram e almeno 256GB di memoria interna.

Lato multimedialità ci si aspetta una fotocamera principale con sensore da 50MP, una grandangolare da 48MP e un teleobbiettivo da 64MP.

Considerato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon