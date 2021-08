Il Samsung Galaxy S22 avrà un sensore da 50MP RGBW (rumors)

Il Galaxy S22 (normale o plus?) utilizzeranno un sensore principale da 50MP con tecnologia RGBW: questi gli ultimi rumors dalla Corea del Sud.

Samsung, secondo le voci di corridoio più recenti, sta sviluppando un nuovo sensore fotografico ISOCELL da ben 200MP.

Questo sensore dovrebbe essere utilizzato dall’azienda coreana per il suo prossimo Galaxy S22 Ultra, ma effettivamente potrebbe fare il suo debutto ufficiale in anticipo con il rilascio dello Xiaomi MI 12.I

Samsung Galaxy S22 avrà un sensore principale da 50MP con tecnologia RGBW? I rumors

Oltre al sensore da 200MP, l’azienda coreana sembra che stia lavorando anche ad un nuovo sensore ISOCELL da 50MP con tecnologia RGBW.

Quest’ultimo sensore sarà montato sul Galaxy S22 e forse sulla versione Plus.

Entrambi i sensori dovrebbero essere annunciati dall’azienda coreana nel mese di settembre di quest’anno, quindi tra poco più di un mese.

In che cosa si differenzia la classica tecnologia RGB da quella RGBW?

Nella tecnologia RGB i sensori leggono la luce rossa, verde e quella blu e poi li mescolano per riprodurre tutti gli altri colori.

Invece nella tecnologia RGBW oltre al blu, verde e rosso il sensore è aiutato da un led bianco per leggere la luce bianca pura: questo dovrebbe migliorare la resa delle alte luci nelle scene ad alto contrasto.

La tecnologia RGBW non è certo una novità: è stata già utilizzata in passato da Huawei già a partire dal 2015 per i suoi dispositivi della serie P.

Fonte: Via Twitter