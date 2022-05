Il Samsung Galaxy Watch4 avrà l’assistente Google quest’estate (2022)

Secondo recenti informazioni ufficiali lo smartwatch Galaxy Watch4 verrà aggiornato da Samsung con il supporto all’assistente Google quest’estate (2022): i dettagli.

Non molto tempo fa vi avevamo scritto che alcune voci di corridoio affermavano che il Galaxy Watch4 non avrebbe nel breve periodo ottenuto il supporto all’assistente Google sul suo sistema operativo Wear OS 3.

Lo smartwatch in questione lanciato ad agosto 2021 infatti non incorpora ancora questa funzionalità.

Samsung Galaxy Watch4 si aggiornerà durante l’estate 2022 con l’Assistente Google: i dettagli

Fino ad oggi ne Samsung ne Google avevano fornito dettagli concreti su quando effettivamente l’aggiornamento sarebbe stato rilasciato.

Sembra però che da poche ore Mr. Patrick Chomet EVP e Head of Customer Experience Office presso Mobile eXperience Business, Samsung Electronics, ha rilasciato un intervista svelando dettagli interessanti.

Di fatto si afferma che l’assistente Google sul Galaxy Watch4 sarà rilasciato entro la fine dell’estate 2022.

Il dirigente ha inoltre affermato che grazie all’assistente, il Watch4 sarà in grado di garantire “faster and more natural voice interactions, enabling quick answers and on-the-go help“.

In poche parole sarà più facile interagire vocalmente con il proprio indossabile.

Ma le novità non sembrano essere qua.

Mr Patrick Chomet afferma che con il prossimo aggiornamento per Watch4 verranno implementate nuove funzionalità tramite partner di terze parti.

Ad esempio sarà possibile interagire con Spotify tramite l’assistente Google.

Entro la fine dell’anno ci saranno poi ulteriori aggiornamenti l’ottimizzazione delle app e dei servizi di Google per Galaxy Watch in modo da offrire “the most comprehensive and seamless wearable device experience with Android smartphones“.

Non ci resta quindi che aspettare futuri comunicati per sapere con più esattezza quando e quali novità saranno rilasciate sul Galaxy Watch 4 nei prossimi mesi.

Fonte: Notizia ufficiale