Il vostro Galaxy Ring si scalda? I suggerimenti di Samsung

L’anello smart Galaxy Ring in alcuni casi si può scaldare, ecco i suggerimenti di Samsung nel caso si verifichino queste condizioni di utilizzo.

Gli anelli smart sono una delle novità del 2024, e dato che sono prodotti relativamente nuovi i clienti devono ancora imparare come utilizzarli al meglio e i produttori capire come migliorarli nel futuro.

Per esempio può capitare che il recente anello smart Galaxy Ring risulti essere caldo al tatto.

Samsung elenca alcuni suggerimenti nel caso in cui il Galaxy Ring risulta essere caldo al tatto

Samsung afferma che difficilmente/raramente il Galaxy Ring risulterà caldo al tatto, ma nel caso questo accada elenca qualche suggerimento.

Il primo caso del presunto leggero surriscaldamento può essere determinato da un lungo periodo di utilizzo con specifiche funzionalità che possono richiede uno stress della batteria o dei componenti elettrici interni superiore rispetto alla media.

Samsung afferma in questo caso l’anello potrebbe risultare un po’ caldo al tatto ed è del tutto normale.

Nel caso in cui invece l’anello inizi a surriscaldarsi, quindi diventare abbastanza o piuttosto caldo, allora l’azienda coreana suggerisce di togliersi l’anello e non utilizzarlo per un po’.

Se l’anello smart in breve tempo torna alla sua temperatura normale allora si tratta solo di un utilizzo troppo prolungato ed intenso dello stesso anello.

Invece nel caso in cui il vostro Galaxy Ring risulti ancora caldo dopo il periodo di non utilizzo e continua a surriscaldarsi anche senza particolari funzionalità, allora Samsung vi consiglia di contattare il supporto clienti per assistenza.

Questi sono i casi più comuni di situazioni “anomale” del Galaxy Ring, anche perché molti utenti che l’hanno provato non hanno mai segnalato problemi di surriscaldamento o al massimo lievi aumenti di temperatura.

