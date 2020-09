Iliad Flash 100 la nuova offerta con 100 Giga attivabile fino a metà ottobre

Ecco il prezzo e tutti i dettagli da conoscere sulla nuova promo tariffaria Iliad Flash 100, che mette a disposizione 100 Giga mensili di traffico dati per l’utente.

Dopo mesi di stagnazione nelle offerte telefoniche da parte dell’operatore francese Iliad, oggi il sito ufficiale propone un nuovo piano tariffario.

Iliad Flash 100 il nuovo piano tariffario mobile: ecco i dettagli da conoscere

Il nuovo piano tariffario si chiama Iliad Flash 100 ed è disponibile per tutti i vecchi e i nuovi utenti provenienti da tutti gli altri operatori telefonici.

Flash 100 ha un costo mensile di 9,99 euro e offre 100 Giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, minuti di chiamate nazionali (fisso e mobile) illimitati, sms illimitati, e nessun costo aggiuntivo con zero rimodulazioni.

Attenzione però: la nuova promozione Flash 100 sarà in offerta limitata a questo prezzo per tutti i nuovi e vecchi clienti fino al 15 ottobre 2020.

Dopo tale data non sappiamo se Iliad manterrà attiva l’offerta e ne aumenterà il costo mensile, o non la renderà più disponibile.

La nuova Flash 100 sembra essere decisamente più interessante rispetto all’attuale Flash 50 dato che per soli 2 euro mensili di sovrapprezzo si ottengono 50 Giga di traffico mensile in più.

Per tutti gli interessati, nuovi o vecchi clienti, la nuova offerta Flash 100 si può attivare direttamente sul sito ufficiale dell’operatore, presso i 16 Store ufficiali di Iliad, tramite le oltre 1000 Simbox sparse in tutta Italia (anche nella GDO) o nei 300 Iliad Point (punti Snaipay che trovare in bar, edicole e tabaccherie).

Fonte: Via