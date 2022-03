Iliad Flash 150 con 150GB adesso disponibile pure per i vecchi clienti

Iliad torna ad attaccare il mercato proponendo nuovamente la sua Flash 150 con 150 Giga che adesso è disponibile anche per tutti i vecchi clienti, e non solo per i nuovi.

Non molto tempo fa l’operatore francese Iliad aveva proposto la sua nuova offerta mobile tariffaria Flash 150.

Iliad Flash 150 torna disponibile: adesso possono aderivi anche i vecchi clienti oltre che quelli nuovi

Dopo il periodo di promozione valido solo per i nuovi clienti, oggi 18 marzo 2022 l’operatore ha deciso di riproporre quest’offerta includendo anche i suoi vecchi clienti.

Di fatto se avete una sim Iliad attiva con una tariffa precedente alla Flash 150, adesso potete anche voi richiedere il passaggio a quest’ultima.

Ovviamente la Flash 150 è valida anche per i nuovi clienti, che potranno fare richiesta entro il 14 aprile 2022, salvo cambiamenti.

Per chi non lo sapesse o non se lo ricordasse, il Iliad Flash 150 ha un costo mensile pari a 9,99 euro e include:

150 GIGA di traffico dati nazionale alla velocità massima disponibile, ovvero anche in 5G

7 GIGA di traffico dati in roaming in Europa

Chiamate illimitate in Italia e in Europa (paesi EU)

SMS illimitati in Italia e Europa

Chiamate e sms illimitati in altri 60 paesi internazionali specificati.

Ci sono poi i classici servizi gratuiti:

Mi richiami

Hotspot

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Controllo credito residuo

Segreteria telefonica

Portabilità del numero

Oltre al costo mensile, l’attivazione di una nuova sim Iliad ha un costo una tantum di 9,99 euro.

Potete richiedere la FLASH 150 tramite il sito ufficiale dell’operatore telefonico, o nei vari punti vendita fisici Iliad Store, Corner, Point ed Express sparsi in tutta Italia.

