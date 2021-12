Iliad Flash 150 disponibile: tutto a meno di 10 euro mensili

Disponibile per un tempo limitato la nuova offerta tariffaria Iliad Flash 150 che con meno di 10 euro mensili offre fino a 150 Giga di traffico dati, chiamate e sms illimitati.

Sembra che Iliad a fine 2021 ed inizio 2022 proverà a dare una spallata pesante ai suoi più importanti competitori nella telefonia mobile in Italia: WindTre, Tim e Vodafone.

La società operante in Italia ma con sede ufficiale in Francia ha infatti lanciato una nuova tariffa mobile: la Flash 150.

Iliad Flash 150 migliora la precedente Flash 100 offrendo allo stesso prezzo più Giga Mensili.

Infatti al prezzo di 9,99 euro mensili si ottengono:

L’offerta mobile comprende pure anche tutti i classici servizi accessori di Iliad:

Mi richiami

Hotspot

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Controllo credito residuo

Segreteria telefonica

Portabilità del numero

Come al solito Iliad promette che non ci saranno rimodulazioni dell’offerta per sempre.

Va inoltre sottolineato che al momento la nuova Flash 150 è in offerta a tempo limitato: può essere infatti attivata solo entro il 21 gennaio 2021.

Dopo tale data non sappiamo se l’operatore francese la rilancerà sul mercato allo stesso prezzo, o se cambierà l’offerta.

L’offerta infine ha un costo SIM e attivazione pari 9.99€ una tantum, e per il momento può essere attivata solo con la creazione di una nuova sim Iliad (niente passaggio da tariffe Flash precedenti) con o senza portabilità da altro operatore telefonico.

Per tutti i dettagli potete visitare il sito ufficiale dell’operatore telefonico.