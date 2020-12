Iliad Giga illimitati per Natale come solidarietà digitale: i dettagli

Iliad accoglie l’invito della ministra Pisano come hanno già fatto gli altri operatori Vodafone, TIM e WindTre: a natale Giga illimitati gratis per solidarietà digitale.

Vi abbiamo già informato in un nostro precedente articolo che gli operatori telefonici Vodafone, TIM e WindTre permetteranno ai propri utenti di poter navigare su internet per questo natale 2020.

Si tratta di un iniziativa di solidarietà digitale in risposta all’invito della ministra Pisano per aiutare gli utenti, in questa situazione di emergenza Covid 19, a rimanere in contatto con i propri parenti e amici.

Iliad regala Giga illimitati per solidarietà digitale a Natale: ecco i dettagli

A distanza di qualche giorno, e giusto in extremis, oggi anche ILIAD tramite un comunicato ufficiale ha affermato che per Natale 2020 parteciperà a quest’iniziativa di solidarietà digitale.

Questo è il comunicato: “Iliad risponde positivamente all’invito della Ministra Pisano a donare connettività nei giorni di festa e, dalle ore 18:00 del 24 fino al termine del 25 dicembre, regala GB illimitati a tutti gli utenti con offerta VOCE in modo che anche questi possano rimanere in contatto con i propri cari durante le festività.

Le offerte iliad sono da sempre caratterizzate da un contenuto illimitato di traffico voce e da un contenuto molto generoso di traffico dati quando è previsto un piano con GB inclusi, per consentire così agli utenti di navigare a lungo e senza preoccupazioni anche da mobile.

Grazie a questo intervento, anche le persone che di solito sono esclusivamente interessate al traffico voce, potranno godere di una connessione mobile durante i giorni di festa senza alcun costo o onere aggiuntivo.”

Come avete letto pure voi va sottolineato che i Giga illimitati dalle 18.00 del 24 dicembre fino al 25 dicembre 2020 sono destinati solo agli utenti con offerta VOCE e non per gli utenti con offerta FLASH e Giga già inclusi.