Iliad Solidarità Digitale contro il CoronaVirus: Giga e chiamate internazionali gratis

Iliad il quarto operatore mobile in Italia per contrastare il CoronaVirus aderisce alla Solidarità Digitale propone ai propri clienti Voce Giga e chiamate internazionali gratis.

Giusto ieri vi avevamo informato delle varie iniziative di Solidarità digitale dei più famosi operatori italiani, TIM, Vodafone e WindTre per aiutare la vita dei cittadini durante il Corona Virus.

Questi operatori infatti hanno iniziato a rilasciare promozioni con in regalo Giga, chiamate e altro su telefonia mobile e fissa.

Iliad partecipa all’iniziativa Solidarità Digitale contro il Coronavirus: ai clienti Voce gratis 10 giga e chiamate internazionali illimitate

Oggi anche Iliad si è aggiunta alla lista delle aziende che partecipano a quest’iniziativa con una propria promozione destinata ai clienti che hanno stipulato un offerta Voce fino al 11 marzo 2020.

Per offerta Voce si considera quella da 4.99 euro mensili con sms e chiamate illimitate, e 40 mega di traffico dati.

Gli utenti in questione avranno a disposizione gratuitamente 10 Giga di traffico dati per poter navigare su internet, e chiamate illimitate verso i numeri fissi in più di 60 destinazioni internazionali e verso i mobili di USA e Canada.

Per la precisione le chiamate illimitate sono valide oltre che in USA e Canada anche nelle Azzorre, Sudafrica, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibilterra, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.

La promozione in questione si attiverà automaticamente e terminerà in data 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe da parte dell’operatore telefonico.

Gli utenti infatti non dovranno fare nulla: riceveranno un sms di notifica da Iliad quando il servizio gratuito sarà attivato e un eventuale sms informativo al termine della promo.

Vi consigliamo poi di visionare la pagina del governo dedicata alla Solidarietà Digitale per conoscere tutte le promo attive al momento.