Instagram affronterà TikTok con le storie in verticale: la nuova modalità

Instagram per competere con l’applicazione emergente TikTok introdurrà una nuova modalità di visualizzazione: le storie in verticale.

Arrivano primi dettagli sul fatto che Instagram sta lavorando per far debuttare sulla propria applicazione le storie in verticale, una modalità di visualizzazione che ricorda molto quella di TikTok.

E’ una modalità molto pratica, considerato che la maggior parte degli scorrimenti effettuati dagli utenti sui proprio smartphone avviene proprio in verticale.

TikTok è stata la prima a sfruttare a piena questo tipo di scorrimento, e adesso Instagram per rimanere competitiva nel mondo dei social sta correndo ai ripari.

Instagram al lavoro sulle storie in verticale per contrastare TikTok: ecco i dettagli

La scoperta delle nuove storie in verticale su Instagram è stata scoperta da uno sviluppatore italiano (BRAVO!) Alessandro Paluzzi che ha individuato nell’App il codice sorgente della nuova visualizzazione.

Ovviamente dato che il codice non è ancora attivo, non è possibile utilizzare le storie in verticale.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Oltre alla scoperta dello sviluppatore, conferme arrivano da un rappresentante ufficiale di Instagram.

Il rappresentante ha comunicato sul sito TechCrunch che la funzionalità è in fase di sviluppo, ma ha affermato che è ancora un prototipo iniziale e come tale non è disponibile al pubblico.

Quando queste storie in verticale saranno disponibili non si sa: bisognerà aspettare future comunicazioni.

