Instagram Lite è ufficiale per tutti: super leggera ma con alcune limitazioni

Facebook ha rilasciato ufficialmente la versione Lite di Instagram per gli utenti di oltre 170 paesi in tutto il mondo: è super leggera ma ha qualche limitazione.

Sono passati alcuni mesi di test, ma finalmente Facebook ha rilasciato per tutti gli utenti di oltre 170 paesi di tutto il mondo la versione Lite della famosa applicazione social Instagram.

Instagram Lite è ufficiale e sarà disponibile al download nei prossimi giorni: i dettagli

La versione Lite, come dice il nome stesso, è un applicazione super leggera che pesa appena 2 megabyte, consuma meno risorse dello smartphone e richiede una connessione dati più lenta per funzionare correttamente.

Di fatto è un applicazione specificatamente sviluppata per dispositivi mobili non particolarmente potenti e per connettività mobili non di ultima generazione.

Per ottimizzare le prestazioni dell’app e ridurre sensibilmente l’utilizzo di risorse sono stati apportarti alcuni cambiamenti rispetto all’applicazione originale.

Ad esempio l’app LITE non dispone delle animazioni elaborate e pesanti presenti nell’applicazione Instagram originale.

Gli ingegneri informatici di Facebook hanno rimosso pure alcune funzionalità come ad esempio le transizioni dei cubi e i filtri AR (realtà aumentata) pesanti.

Rimangono però nella versione Lite le funzioni più basilari, ma non meno importanti, come l’utilizzo delle GIF e gli adesivi che possono essere applicati alle storie degli utenti.

Sulla versione LITE è stata assicurata anche la modalità Scura, che cambia lo sfondo bianco con testi scuri in uno sfondo scuro con testi grigi per diminuire il più possibile il disturbo visivo durante gli orari notturni.

Se siete interessati ad Instagram Lite sarà disponibile al download sul Google Play Store nei prossimi giorni, indipendentemente dal tipo di smartphone e connettività dati che state utilizzando.

Fonte: Notizia ufficiale