Instagram Reels è ufficiale: la lotta con TikTok è iniziata

Instagram ha ufficializzato la nuova modalità Reels per contrastare efficacemente la diffusione della social app TikTok: ecco i primi dettagli da conoscere.

Giusto da qualche ora la nota applicazione sociale Instagram ha annunciato una nuova modalità che viene chiamata “Reels”.

Instagram annuncia Reels per affrontare la diffusione della social App TikTok

Reels sulla carata dovrebbe essere un clone di TikTok, dato che permetterà agli utenti di registrare e editare brevi video dalla durata di 15 secondi inserendo audio, effetti e altri strumenti creativi.

Per accedere alla nuova modalità Reels bisogna ovviamente scaricare l’applicazione Instagram ed entrare alla sezione camera di quest’ultima (il pulsante nell’angolo in alto a sinistra).

Selezionata la modalità in questione, l’utente si troverà di fronte ad un ampia scelta di strumenti per l’editing.

Infatti oltre all’audio si possono aggiungere effetti AR (realtà aumentata), timers, conti alla rovescia, e c’è la possibilità di accelerare o rallentare parte del video.

I video vengono salvati prima come bozze, e subito dopo l’utente potrà applicare tutte le modifiche che vuole fare.

La condivisione dei nuovi video avviene allo stesso modo in cui vengono condivisi i video dal vivo o i semplici post.

I video condivisi in modalità Reels entreranno a far parte in una scheda dedicata del proprio profilo, e a seconda delle impostazioni del profilo privacy potranno essere visualizzati da tutti (account pubblico) o solo dalle persone che seguono l’utente (account privato).

Guardare i nuovi video di Reels è molto semplice, dato che sono visibili nella stessa modalità di visione e scoperta di una nuova foto o un di classico video.

Questi video Reels infatti compaiono nel Feed dell’account dell’utente e nella scheda “scopri”

Vengono inoltre contrassegnati in “primo piano” per aiutare gli altri utenti a trovarli più facilmente.

Al momento Instagram deve ancora pubblicare la lista ufficiale dei paesi nel quale Reels sarà ufficialmente rilasciata nei prossimi giorni.

Per adesso la nuova modalità è stata ufficialmente testata solo in Brasile ma presto sarà lanciata sicuramente negli Usa, Gran Bretagna, Germania, Francia, India, Giappone e Australia.

In Italia potrebbe arrivare più tardi.

Fonte: Notizia ufficiale