Instagram sparisce dal Play Store ma è ancora possibile ritrovarla

Questa mattina la famosissima applicazione social Instagram è sparita dal Play Store. Molto probabilmente è in corso una revisione per corregge alcuni bug e l’applicazione al momento non risulta disponibile all’interno dello store dedicato ad Android.

Instagram continua a funzionare normalmente sugli smartphone nei quali l’applicazione è installata, anche gli aggiornamenti giungono regolarmente nella sezione dedicata ma al momento non si hanno notizie ufficiali sull’accaduto.

Instagram sparita dal Play Store per Android

Nonostante tutto, anche le applicazioni appendice del social come Boomerang e simili rimango disponibili sul Play Store ad eccezione della stessa Instagram anche se ritrovarla è possibile grazie ad un semplice trucco.

Qualora fosse necessario effettuare un’installazione su un nuovo smartphone è possibile ricorrere a questo semplice stratagemma, basta cercare l’applicazione IGTV sul Play Store di Android e scorrere in basso nella pagina dell’applicazione fino a scorgere i correlati, nella lista sarà presente anche Instagram.

Da qui è possibile procedere correttamente al download ma se il sistema di sicurezza di Google ha deciso di rimuovere l’applicazione in via provvisoria (si spera) è consigliabile attendere la riammissione all’interno dello Store per essere sicuri e non riscontrare incompatibilità o altre problematica.

Attualmente non sono state rilasciate ulteriori informazioni in merito, vi aggiorneremo non appena ci saranno novità a riguardo.