Instagram su Desktop: presto si potrà creare ed editare post

Nuovi rumors affermano che presto Instagram su Desktop permetterà finalmente di compiere le azioni più utili del social network, come creare ed editare post.

Chi utilizza Instagram sa benissimo che la stragrande maggior parte delle sue funzionalità sono disponibili unicamente attraverso l’applicazione per dispositivi mobili.

Tra queste sono incluse pure le funzioni fondamentali, come quella di poter creare e aggiornare/editare i post da pubblicare per i nostri contatti/followers.

Instagram per Desktop presto si aggiornerà inserendo alcune delle funzionalità più utilizzate

Da quello che abbiamo visto nell’ultimo anno, Facebook ha iniziato un trend per portare alcune di queste funzionalità anche per la versione Desktop.

Oggi lo sviluppatore/informatore italiano Alessandro Paluzzi, tramite il proprio canale Twitter, ha mostrato alcuni screenshot della versione beta della nuova applicazione Instagram per Desktop.

Da quello che possiamo vedere sempre proprio che a breve sarà possibile creare post ed eventualmente editarli in un secondo momento.

Le immagini mostrano come funziona il sistema su Desktop; l’utente sarà in grado di:

inserire con il metodo drag and drop foto, e video;

ritagliare parti di immagini;

inserire Filtri;

taggare persone e posizioni.

L’interfaccia per la versione desktop sembra riprendere quella già presente sull’applicazione per dispositivi mobili, in modo da semplificare l’esperienza d’uso dell’utente.

Sfortunatamente non sappiamo ancora quando effettivamente il colosso dei social network deciderà di rilasciare la nuova versione per PC Desktop.

Inoltre questa è solamente una beta, quindi alcuni dei dettagli mostrati dalle immagini potrebbero variare, o sparire nella versione definitiva.

Fonte: Via