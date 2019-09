Instagram: Un browser speciale svela tutti i segreti degli utenti

E’ possibile sfruttare uno speciale browser che è in grado di analizzare l’account di qualsiasi utente iscritto a Instagram senza accedere ed essere registrati alla piattaforma social.

In questi giorni si è parlato di un bug che rende visibili le immagini degli utenti che hanno impostato l’account in modalità privata e, se la piattaforma è in corso di aggiornamenti per chiudere la falla, spunta online uno strumento che è in grado di raccogliere tutti i dati di un profilo su Instagram in maniera anonima.

Instagram: Come vedere le foto degli amici in modalità anonima e senza essere iscritti

Ad offrire il browser dedicato alla ricerca all’interno di Instagram in maniera totalmente anonima è il sito Hashtagen.com che mette a disposizione anche altri strumenti non propriamente etici da utilizzare all’interno della piattaforma (l’acquisto di follower, like ecc…).

Se si conosce il nome e cognome della persona di cuoi si vogliono vedere le foto e gli stati postati è sufficiente digitarli all’interno del campo di ricerca, così come anche il nome utente sul quale è registrato.

In pochi minuti vengono mostrati tutti i risultati trovati all’interno di Instagram, le foto, se ha postato storie, i messaggi i commenti e il numero di like che ha ricevuto un post pubblicato dall’utente che abbiamo cercato.

Dalla raccolta dei dati è possibile vedere i follower e i following dell’account, mentre selezionando le immagini è anche possibile scaricarle selezionando l’apposito pulsante di download.

Un’altro servizio presente in rete che offre un browser avanzato per la ricerca delle immagini degli utenti su Instagram in maniera anonima è .com

Anche questo sito raccoglie tutti i dati inerenti agli account dei quali vogliamo vedere le foto, le storie e i post, inoltre viene mostrata anche una raccolta dei post più popolari e la data di iscrizione al social.

E’ da precisare che entrambi questi tool non sono in grado di mostrare immagini e dettagli degli account privati, come anticipato esistono dei metodi per vedere le immagini degli account privati sfruttando una falla di instagram che è stata trovata in questi giorni ma si si tratta di un sistema che viola la privacy degli utenti e che è in corso di risoluzione.