Instant Slow-Mo dei Galaxy S24 arriverà sui Galaxy S23, Tab S9, Z Flip 5 e Z Fold 5

La funzionalità Instant Slow-Mo che ha debuttato sui Galaxy S24 arriverà con aggiornamento anche sulla serie Galaxy S23, Galaxy Tab S9, Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5.

Quando Samsung ha ufficializzato al grande pubblico la serie Galaxy S24 ha presentato anche l’ecosistema GALAXY AI che contiene una serie di funzionalità che funzionano grazie all’intelligenza artificiale.

Vi abbiamo già detto che alcune di queste arriveranno anche sui altri dispositivi più vecchi selezionati da Samsung.

Instant Slow-Mo dei Galaxy S24: con un aggiornamento arriverà anche su altri dispositivi Galaxy precedenti

Per chi non la conoscesse, la funzionalità Instant Slow-Mo è un’opzione dell’editor video che attraverso l’intelligenza artificiale permette di trasformare un video normale in un video slow-motion.

Ebbene oggi un moderatore della comunità Samsung Corea ha affermato che la Instant Slow-Mo arriverà in futuro su altri dispositivi selezionati attraverso un aggiornamento OTA.

Considerato che è una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale necessita di chipset che montano al loro interno una CPU dedicata chiamata NPU, e pure recente perché abbisogna di una notevole capacità di calcolo.

Per questo la funzionalità sarà disponibile solo un numero limitato di smartphone precedenti ai Galaxy S24.

Ecco la lista completa:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Tutti questi dispositivi sono accumunati dal fatto che utilizzano tutti il chipset Snapdragon 8 Gen 2, che possiede una NPU recente e capace di trasformare i video normali in slow motion.

Inoltre il moderatore della comunità Samsung Corea ha affermato che la funzionalità Instant Slow-Mo sarà migliorata aggiungendo il supporto per i video registrati con colori a 10bit, in formato 480p e con codec file .mov.

Sfortunatamente non c’è ancora una data ufficiale su quando effettivamente questa nuova funzionalità arriverà sui Galaxy S23, Galaxy Tab S9 e Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5.

Si presume che il tutto sarà compreso con l’aggiornamento alla ONE UI 6.1 per questi telefoni e tablet, che forse potrebbe arrivare entro la fine di marzo di quest’anno per alcuni di loro.

Fonte: Notizia ufficiale (in Coreano)

