iPhone 15 e iPhone 14 un bel regalo per San Valentino a questi prezzi!

Gli Apple iPhone 15 e iPhone 14 possono diventare un bel regalo per San Valentino soprattutto con gli sconti che vi permettono di risparmiare oltre 200-300 euro.

Il regalo perfetto per San Valentino forse non c’è, ma sicuramente regalare un iPhone 15 o un iPhone 14 per il vostro lui o lei potrebbe avvicinarsi, considerato quanto sono apprezzati questi smartphone.

Apple iPhone 15 e iPhone 14 questi sono ottimi prezzi per un regalo di San Valentino (o per voi stessi)

Per prima cosa pensiamo al portafoglio, anche se sappiamo i prodotti Apple non sono mai economici ma almeno potete risparmiare un po’ di euro rispetto al loro prezzo ufficiale.

Per San Valentino Ebay ha rilasciato un nuovo coupon che vi permette di risparmiare già sui prezzi ribassati di quest'ultimi:

iPhone 14 a 650 euro

Gli iPhone 14 da 128GB nella colorazione nera, blu e gialla si possono acquistare a 650,74 euro IVA e spedizione inclusa (VS 879 euro di listino) applicando il codice coupon SANVALENTINO e seguendo questo link: https://ebay.us/KPzhum

iPhone 15 128GB a 736 euro

Se puntate su qualcosa di più moderno, ma con un budget di spesa corposo ma non eccessivo, ci sono gli iPhone 15 da 128GB nella colorazione nera e bianco al prezzo di 736,24 euro IVA e spedizione inclusa (VS 979 euro di listino) utilizzando sempre il codice coupon SANVALENTINO e seguendo questo link: https://ebay.us/dFBUDA

Adesso invece vi segnaliamo i grossi calibri, per spese importanti per smartphone di livello top.

iPhone 15 Pro Max 256GB a 1199 euro

C’è l’iPhone 15 Pro Max da 256GB nella colorazione Blu e nera che può essere acquistato a 1199 euro IVA e spedizione inclusa (VS 1489 euro listino) con il coupon SANVALENTINO e seguendo questo link: https://ebay.us/K8wvPJ

iPhone 15 Pro 128GB a 959 euro

Ad un gradino sotto, troviamo invece l’iPhone 15 Pro da 128GB, colore blu e nero, acquistabile al prezzo di 959,99 euro IVA e spedizione inclusa (VS 1239 euro di listino) utilizzando il coupon SANVALENTINO e seguendo il link: https://ebay.us/TeIWYY

Dettagli spedizione, garanzia e coupon

Tutti gli iPhone indicati vengono spediti da Italia con corriere e spedizione con consegna stimata in 5-10 giorni lavorativi.

La garanzia del prodotto è quella italiana di 2 anni, inoltre l’acquirente può effettuare restituzioni entro 30 giorni, con il venditore che paga le spese di spedizione per la restituzione.

I dettagli sul COUPON:

Codice: SANVALENTINO

Valore Coupon: 5% sugli smartphone

Spesa min richiesta per ogni utilizzo: 20€

Sconto max ottenibile per ogni utilizzo: 50€

Numero max di utilizzi per utente: 2

Sconto max totale ottenibile per utente: 100€

Inizio-Fine: 5 febbraio ore 9.00 – 11 febbraio ore 23:59

Acquisti tramite carta di credito/debito o PayPal

