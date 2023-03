iPhone 15 Pro, il prezzo aumenta ancora

Secondo quanto riportato dall’analista Jeff Pu di Haitong International Securities, l’iPhone 15 Pro sarà dotato del potente chip A17 Bionic, ma l’incremento delle prestazioni del dispositivo avrà un impatto significativo sul prezzo di vendita.

Il prossimo dispositivo di Apple costerà infatti più dell’iPhone 14 Pro e lo stesso accadrà per la versione superiore, 15 Pro Max, rispetto all’iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15 Pro prezzo

Pu ha identificato diversi fattori che contribuiranno all’aumento di prezzo di iPhone 15 Pro. Tra questi, il corpo in titanio del dispositivo, il chip A17 Bionic (realizzato utilizzando il nodo TSMC a 3 nm invece dei precedenti a 4 o 5 nm), un miglioramento del Taptic Engine, un aumento della RAM da 6 GB a 8 GB e una nuova lente periscopica che garantirà uno zoom ottico migliore.

Questa notizia è importante per almeno due motivi. In primo luogo, conferma l’introduzione di numerosi miglioramenti hardware di Apple per iPhone 15 Pro e Pro Max (o Ultra). In secondo luogo, l’aumento di prezzo riguarderà sia i modelli venduti in Europa (dove gli aumenti di prezzo sono già iniziati con la linea iPhone 14 nel 2022), sia quelli venduti negli Stati Uniti. In quest’ultimo mercato, i prezzi dei modelli “Pro” non sono stati aumentati dai tempi di iPhone X, ma partiranno da 999 Dollari per il modello Pro da 128 GB e da 1.099 Dollari per il modello Pro Max da 128 GB.

È importante notare che l’aumento di prezzo non influenzerà solo i modelli “Pro”, ma probabilmente anche quelli di fascia bassa. Inoltre, non è ancora chiaro di quanto aumenteranno i prezzi per ogni modello. Tuttavia, questo annuncio suggerisce che i clienti di Apple dovranno prepararsi a spendere di più per il prossimo smartphone di fascia alta dell’azienda.

In conclusione, la notizia dell’aumento di prezzo di iPhone 15 Pro e Pro Max conferma che questi dispositivi saranno decisamente più potenti rispetto ai loro predecessori. Tuttavia, i clienti dovranno fare i conti con un aumento del prezzo. Sarà interessante vedere come reagirà il mercato di fronte a questo incremento di prezzo e se gli utenti saranno disposti a pagare di più per l’ultima versione del telefono di Apple.