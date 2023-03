iPhone 15 Pro Max: cornici sempre più sottili e minimal

Apple è quasi pronta al lancio sul mercato della sua nuova linea di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Abbiamo visto quanto potrebbero ancora lievitare i prezzi per questo aggiornamento del dispositivo ma su quello che si è ancora poco discusso, sono le novità sulle sue caratteristiche estetiche

iPhone 15 Pro Max con cornici sottilissime

Quando si discute del design di un nuovo smartphone, spesso si presta molta attenzione alla superficie posteriore e, in particolare, al gruppo fotocamere. Il motivo è semplice: con la massimizzazione dell’area occupata dallo schermo, gli elementi per distinguere un prodotto dall’altro sono diventati sempre più pochi. L’unico elemento visibile a colpo d’occhio è il design della fotocamera frontale, ma anche questo, messo da parte il notch, è diventato una soluzione uguale per tutti, con un foro circolare centrato.

Tuttavia, Apple è riuscita a distinguersi, prima fabbricando milioni di iPhone con un notch dalle dimensioni abbondanti, poi mandandolo in pensione per la Dynamic Island degli iPhone 14 Pro e che tra pochi mesi vedremo su tutti gli iPhone 15, anche i due “base”.

Ma gli iPhone 15 Pro avranno un design identico a quello dei loro predecessori sulla superficie frontale? Secondo una fonte autorevole come Ice Universe, non sarà così. Infatti, il designer della Mela avrebbe ottimizzato lo spessore delle cornici intorno al display, ottenendo risultati eccezionali: “iPhone 15 Pro Max avrà cornici inferiori a 1,81 mm, cioè il valore record misurabile su Xiaomi 13; si spingerà fino a 1,55 mm”.

Xiaomi 13 ha delle cornici molto sottili, ma con iPhone 15 Pro Max si arriverà a staccare di parecchio la concorrenza, compresa la generazione precedente. Ice Universe ha fornito alcuni numeri, e la cosa sembra quasi incredibile: in un solo anno, Apple è riuscita a ridurre del 30% lo spessore delle cornici di iPhone 14 Pro (2,17 mm) e a battere anche i recentissimi Galaxy S23, che come gli S22 sono sui 1,95 mm. Che Apple avesse lavorato per ridurre la dimensione delle cornici era già chiaro, ma Ice Universe ha dato al rumor una dimensione numerica.

Il 30% è un risultato significativo, e chiunque passerà da iPhone 14 Pro ad iPhone 15 Pro noterà la differenza. Sebbene non cambi l’esperienza d’uso, l’investimento necessario per acquistare uno smartphone di questo tipo giustifica la ricerca di un design migliore e innovativo.

L’immagine in apertura rappresenta l’iPhone 14 Pro, che abbiamo riprovato qui a distanza di mesi.