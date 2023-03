iPhone vietati in Russia ai funzionari: Così ci spiano!

La Russia ha deciso di vietare l’uso degli iPhone ai funzionari dell’Interno, sostenendo che tali dispositivi potrebbero essere utilizzati per operazioni di spionaggio da parte delle agenzie d’intelligence occidentali.

Il Cremlino ha dato l’ordine ai funzionari coinvolti nei preparativi per le elezioni presidenziali del 2024 di sostituire i loro smartphone entro il 1 Aprile 2023.

iPhone bandito dalla Russia



Secondo quanto riportato dal quotidiano Kommensant, durante un seminario organizzato dal Cremlino, Sergei Kiriyenko ha informato i funzionari della decisione, che sarebbe stata presa a causa della possibilità che gli iPhone possano essere utilizzati per spiare la Russia.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato la notizia affermando che “qualsiasi smartphone ha un meccanismo abbastanza trasparente, indipendentemente dal sistema operativo che ha: Android o iOS”. Tuttavia, sembra che il Cremlino stia già valutando di fornire ai funzionari del Ministero dell’Interno dispositivi e smartphone diversi da iPhone, probabilmente con qualche versione di Android modificata.

Non è chiaro se Apple abbia avuto una qualche reazione alla notizia, poiché la società non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

È interessante notare che il presidente Putin ha più volte affermato di non possedere uno smartphone. Tuttavia, la questione è importante, poiché le elezioni del 2024 rappresentano uno snodo cruciale per il futuro del paese, anche se l’attuale inquilino del Cremlino non ha ancora reso noto se intende candidarsi di nuovo o meno.

In ogni caso, la decisione della Russia di vietare gli iPhone ai funzionari dell’Interno rappresenta un nuovo sviluppo nelle tensioni tra il paese e le aziende tecnologiche occidentali. Apple, in particolare, è stata una delle prime società a boicottare la Russia a seguito dell’invasione in Ucraina, nonostante la popolarità di cui godeva il marchio nella nazione eurasiatica.