La Gamma Galaxy S20 e il Galaxy A50 si aggiornano alle patch di giugno 2021

Il Galaxy A50 e la serie Galaxy S20 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento firmware: vengono installate le patch di giugno 2021.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani (e non) di uno smartphone della gamma Galaxy S20 (S20, S20 Plus e S20 Ultra) o del dispositivo di fascia media Galaxy A50 che sono disponibili nuovi aggiornamenti.

Gamma Galaxy S20 e Galaxy A50 si aggiornano con le nuove patch di giugno 2021: i dettagli

Per la precisione la serie S20 sta ricevendo il nuovo firmware seriale G98xxXXS8DUE4 (le xx cambiano a seconda del modello), mentre il modello A50 sta ricevendo il firmware seriale A505FDDU8CUE4.

I nuovi firmware basati su Android 11 e One Ui 3.1 sono scaricabili tramite la classica modalità OTA (over the air) in alcuni paesi d’Europa.

Potrebbero volerci quindi ancora alcuni giorni prima che i firmware raggiungano tutti i dispositivi venduti in Italia.

Vi suggeriamo quindi di controllare manualmente il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica prima di aggiornare consigliamo sempre di:

effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul telefono; iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Dal punto di vista delle novità il nuovo firmware per il Galaxy A50, dal peso di circa 555 megabyte indica un miglioramento della stabilità del sistema operativo, e l’installazione delle patch di sicurezza giugno 2021.

Per i modelli della serie Galaxy S20 le novità sono le stesse: aggiornamento sicurezza patch giugno 2021.

Sfortunatamente non abbiamo dettagli su cosa cambia con le nuove patch di sicurezza giugno 2021 rilasciate da Samsung: l’azienda coreana non ha ancora aggiornato la pagina ufficiale.

Potete controllare voi stessi se ci sono novità da questo LINK Ufficiale.

Fonte: Via 1 e Via 2.