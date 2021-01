La Gamma Galaxy S20 si aggiorna prima di tutti con le patch di febbraio 2021

Samsung ha iniziato a rilasciare alcuni giorni in anticipo il nuovo aggiornamento firmware per la gamma Galaxy S20 contenente le patch di febbraio 2021.

Di solito è Google a rilasciare per prima le nuove patch di android il primo lunedì del nuovo mese, ma questa volta Samsung ha battuto il colosso americano rilasciandole in anticipo.

Gamma Galaxy S20 si aggiorna prima di tutti con le nuove patch di febbraio 2021: i dettagli

I dispositivi che stanno ricevendo il nuovo aggiornamento firmware sono quelli facenti parte della Gamma Galaxy S20: normale, Plus e Ultra.

Da quello che sappiamo il nuovo firmware ha seriale G98xxXXS6CUA8 (le xx variano a seconda del modello) e si sta diffondendo per i dispositivi con chipset Exynos, ovvero quelli venduti in Europa (per adesso Germania, Svizzera e paesi nordici).

Per adesso l’aggiornamento, che è basato su sistema operativo Android 11, è disponibile tramite la classica modalità OTA (over the air) e ha un peso di circa 173 megabyte.

Non sappiamo quando effettivamente i Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra venduti in Italia riceveranno la notifica di aggiornamento: potrebbero volerci ancora alcuni giorni.

Per quanto riguarda le novità dell’aggiornamento, come già accennato prima vengono installate le patch di sicurezza di Google di febbraio 2021.

Dato che non è ancora uscito il bollettino ufficiale, non sappiamo quale siano le falle di sicurezza che sono state aggiustate.

Da sottolineare inoltre che con il nuovo firmware, viene aggiornata pure la versione del bootloader che passa dalla V5 alla V6.

Di conseguenza dopo aver installato l’aggiornamento gli utenti non potranno più effettuare un downgrade e ritornare alla versione precedente.

