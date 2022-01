La gamma Galaxy S22 sarà presentata a febbraio 2022, c’è una data

Samsung conferma l’evento Unpacked a Febbraio 2022: sarà sicuramente presentata la nuova gamma Galaxy S22. Secondo recenti rumors questa dovrebbe essere la data.

Abbiamo informazioni concrete sull’arrivo nel mese di febbraio 2022 dei prossimi smartphone top di gamma della gamma Galaxy S22.

Gamma Galaxy S22: Samsung conferma l’evento Unpacked a febbraio 2022. La presunta data

Proprio oggi Samsung ha diffuso un video ufficiale nel quale si annuncia l’imminente arrivo del prossimo Unpacked Event nel secondo mese del 2022.

L’azienda coreana non ha svelato la data esatta dell’evento, ma fortunatamente il web ci ha dato una mano.

Secondo alcuni rumors Samsung terrà l’evento in data 9 febbraio 2022.

Ovviamente la data non è stata ancora ufficializzata, quindi vi preghiamo di prendere questa notizia con il dovuto distacco emotivo.

Per quanto quello che sappiamo al momento il Presidente e Head of MX Business di Samsung Electronics, TM Roh ha affermato che nell’evento vedremo “il dispositivo della serie S più degno di nota“… “è arrivata la prossima generazione di Galaxy S, che riunisce le più grandi esperienze del nostro Samsung Galaxy in un unico dispositivo definitivo“.

Sicuramente TH Roh sta facendo riferimento al prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra che prenderà il posto della gamma Galaxy Note, dato che avrà la pennina capacitiva S Pen e un display più grande.

Infine altri rumors sul web hanno nuovamente confermato che la gamma S22 venduta in Europa, e quindi anche in Italia, utilizzerà come chipset il nuovo Exynos 2200 al posto dello Snapdragon 8 Gen 1, che invece verrà utilizzato in altri continenti/paesi selezionati.