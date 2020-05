La MIUI 12 Globale stabile spunta su alcuni Xiaomi Mi 9T

La versione stabile della MIUI 12 Globale è comparsa come aggiornamento su alcuni Xiaomi Mi 9T (Redmi K20): dovrebbe essere un primo test.

Qualche giorno fa, più precisamente il 19 maggio 2020, Xiaomi ha ufficializzato la nuova interfaccia MIUI 12 destinata ai dispositivi Globali (fuori dalla Cina).

Oltre alla lista dei dispositivi aggiornabili e alcune date, il colosso ha spiegato le principali novità della nuova interfaccia.

Xiaomi MI 9T: spunta l’aggiornamento MIUI 12 Globale tramite interfaccia OTA

Sappiamo che a metà giugno 2020 i primi dispositivi inizieranno a ricevere ufficialmente la MIUI 12 Globale, e tra questi spunta uno dei migliori dispositivi rapporto-qualità prezzo del 2019-2020: lo Xiaomi Mi 9T.

Oggi abbiamo la conferma, tramite alcuni feedback, che alcuni utenti in India e in altri paesi hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento alla MIUI 12 sul loro Xiaomi Mi 9T (Redmi K20 in Cina).

L’aggiornamento in questione è uscito tramite la classica modalità OTA (over the air) e ha firmware seriale/build MIUI 12.0.0.11.QFJMIXM.

Il firmware basato sul sistema operativo Android 10 ha un peso di circa 655 megabyte, e oltre alla nuova interfaccia promette il miglioramento della stabilità e velocità generale del sistema operativo.

Pensiamo che quest’aggiornamento sia al momento solo un primo test allargato che Xiaomi sta effettuando per controllare eventuali problemi nascosti all’interno del nuovo firmware.

Non sappiamo quando effettivamente l’interfaccia MIUI 12 basata su Android 10 sarà scaricabile direttamente sul vostro Xiaomi Mi 9T (modello venduto in Italia).

Pensiamo che il rilascio internazionale inizierà effettivamente a partire da giugno 2020, quindi potrebbero volerci ancora una o due settimane di attesa.

Comunque chi possiede un Mi 9T, può sempre tenere sotto controllo il proprio centro aggiornamenti per avere la certezza di aggiornare il sistema operativo il primo possibile.

Per chi non vuole aspettare, può scaricare la ROM MIUI 12 stabile Globale per Xiaomi Mi 9T seguendo l’indicazioni da questo LINK. (a vostro rischio e pericolo!)