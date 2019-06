La MIUI supporterà l’app drawer e l’app Shortcuts: l’aggiornamento alpha di Xiaomi

L’interfaccia personalizzata di Xiaomi, la MIUI, presto riceverà nella versione finale il supporto all’app drawer e all’app Shortcuts assenti negli attuali software.

Tutti coloro che hanno acquistato uno smartphone o un tablet Xiaomi sanno benissimo che nell’interfaccia personalizzata MIUI sono assenti due caratteristiche del sistema operativo android.

Xiaomi sta testando l’app Drawer e l’app Shortcuts in una versione Alpha della MIUI: le immagini

Stiamo parlando del’App drawer (la home page di tutte le applicazioni) e gli app Shortcuts rilasciati con la versione Android Nougat 7.0.

Gli App Shortcuts permettono all’utente di visualizzare alcune opzioni rapite quando si tiene premuto per un certo periodo l’icona dell’applicazione selezionata.

La notizia è stata confermata dal fatto che Xiaomi ha rilasciato in prova una nuova versione Alfa della MIUI, ovvero la 4.10.6.1025-06141703 che introduce entrambe le funzionalità.

Questi sono i primi Screenshot che sono stati diffusi sul web direttamente dalla Cina.

L’App Drawer presenta l’opzione di visualizzare le applicazioni recentemente utilizzate (o quelle più utilizzate) in alto in modo che l’utente le possa raggiungere più velocemente.

Essendo una versione Alpha, il software non è ancora completamente stabile (alcuni crash) o pienamente funzionante: ad esempio è possibile aprire l’app Drawer ma non è possibile chiuderlo se non attraverso la forzatura del tasto back.

Queste nuove funzionalità riprendono in parte l’aggiornamento che sta avvenendo nell’interfaccia del PocoPhone Launcher, ma sarà utilizzata unicamente sugli smartphone Xiaomi che hanno installato la MIUI 10.

Non abbiamo idea dei tempi di sviluppo, dato che si tratta ancora di una fase alpha, ma molto probabilmente Xiaomi presenterà il tutto (versione finale) entro la fine di quest’anno.

Fonte: Via