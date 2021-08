La ONE UI 4.0 beta con Android 12 per i Galaxy S21 inizierà a settembre 2021

La ONE UI 4.0 Beta basata sul sistema operativo Android 12 sarà disponibile in test sugli smartphone della serie Galaxy S21 da settembre 2021: i dettagli

Oggi Samsung ha svelato la roadmap ufficiale della prima beta pubblica per l’interfaccia ONE UI 4.0 basata sul sistema operativo mobile Android 12.

ONE UI 4.0 Beta basata su Android 12 arriverà a settembre 2021 sui Galaxy S21: ecco i dettagli

Il reclutamento dei beta tester inizierà a settembre di quest’anno e verrà coinvolti i proprietari di uno degli smartphone facente parte della gamma S21: Galaxy S21, S21 Plus o S21 Ultra.

Non c’è ancora una data precisa, ma sappiamo con certezza che i primi interessanti saranno gli utenti della Corea del Sud.

Comunque successivamente si aggiungeranno altri paesi (tra cui anche qualcuno in Europa): i principali indiziati sono la Gran Bretagna e la Germania.

Quando Samsung inizierà la raccolta dei beta tester, gli utenti per poter partecipare dovranno semplicemente toccare il banner “Partecipa al programma Beta One UI” che troveranno nell’app Samsung Members.

Se la candidatura sarà accettata, questi utenti potranno provare in anteprima Android 12 con ONE UI 4.0 in formato beta sui loro S21.

Si pensa che Samsung non limiterà la beta pubblica di Android 12 con ONE UI 4.0 solamente per i Galaxy S21.

Infatti l’azienda coreana dovrebbe allargare la beta pubblica anche ad altri dispositivi top di gamma come i Galaxy Note 20 e forse pure sui Galaxy S20.

Ovviamente dovremo aspettare nuovi comunicati ufficiali per quest’ultimi smartphone.

Fonte: Via