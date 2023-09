La One UI 5.1 supporta i trasferimenti eSIM sui Samsung Galaxy compatibili

La ONE UI 5.1 permette di trasferire dati sulle eSIM, anche da SIM normali, sui Samsung Galaxy compatibili con operatori telefonici italiani come TIM, Vodafone e WindTre.

Se possedete uno smartphone Galaxy di fascia alta o top di gamma di Samsung vi sarete resi conto che questi telefonini supportano pure le nuove eSIM.

Tuttavia il processo di attivazione e trasferimento dati sull’eSIM può essere complicato e varia da operatore a operatore telefonico.

ONE UI 5.1 permette il trasferimento dati su eSIM con tutti i Samsung Galaxy compatibili: i dettagli

Ebbene Samsung per semplificare questo procedimento ha inserito all’interno dell’interfaccia ONE UI 5.1 basata su Android 13, e probabilmente questa procedura sarà affinata con la ONE UI 6.0 basata su Android 14, un gestore di eSIM all’interno delle impostazioni.

Il gestore in questione ha queste finalità principali:

Come aggiungere una eSIM al tuo smartphone trasferire dati da una eSIM ad un altra eSIM convertire una SIM fisica ad una eSIM su smartphone Galaxy compatibile.

A noi interessano le ultime due procedure.

Trasferire dati da una eSIM ad un altra eSIM su smartphone Galaxy

Per questa procedura Samsung elenca i passaggi da seguire:

Apri l’ app Impostazioni sul telefono Galaxy su cui desideri trasferire una eSIM e vai su Connessioni » Gestione SIM » Aggiungi eSIM. Tocca Altri modi per connetterti a una rete mobile . Tocca Trasferisci SIM da un altro dispositivo . Sblocca il tuo vecchio smartphone (che ha una eSIM) e posizionalo accanto al tuo nuovo telefono. Tocca Trasferisci sul nuovo telefono.

Convertire una SIM fisica ad una eSIM su smartphone Galaxy compatibile

Per quest’altra procedura i passaggi sono i seguenti:

Apri l’ app Impostazioni sul tuo telefono. Passa a Connessioni » Gestione SIM. Tocca il nome della tua scheda SIM fisica, quindi tocca Converti in eSIM . Nel menu a comparsa, fai clic su Converti in eSIM

Ovviamente la SIM deve essere già all’interno dello smartphone Galaxy che ha a disposizione una eSIM.

Quali sono gli operatori telefonici e gli smartphone Galaxy compatibili con queste procedure per eSIM?

Samsung dichiara che al momento queste procedure possono funzionare con i seguenti operatori telefonici in Italia:

TIM

Vodafone

WindTre

Per quanto invece riguarda gli smartphone Galaxy compatibili con eSIM, questa è la lista ufficiale:

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S22, S22+,S22 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra

Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2,

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold

Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra

E’ comunque consigliabile verificare direttamente sui siti degli operatori TIM, Vodafone e WindTre se effettivamente questi smartphone Galaxy sono presenti nella lista dei dispositivi eSIM supportati.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon