La serie OnePlus 10 non avrà nuovi spunti sul design? I Rumors

Secondo recenti rumors la prossima serie OnePlus 10 avrà un design che ricorderà decisamente l’attuale gamma di smartphone OnePlus 9: ecco i dettagli.

Sappiamo che molto probabilmente OnePlus non lancerà sul mercato nessun nuovo smartphone top di gamma entro la fine del 2021, ma si dovrebbe limitare al lancio della nuova versione OnePlus 9 RT a fine ottobre di quest’anno.

Di fatto solamente nel 2022 vedranno la luce i nuovi dispositivi della serie OnePlus 10, ma sembra che dal punto di vista del design le novità saranno poche.

OnePlus 10: non aspettatevi novità dal punto di vista del design dice un informatore

Un informatore, Yogesh Brar, tramite il proprio account Twitter ha infatti dichiarato che i futuri OnePlus 10 avranno un aspetto molto simile agli attuali OnePlus 9, con alcune piccole migliorie estetiche.

Questo è quello che afferma Brar:

“So OnePlus is working on series 10 phones which are being pitched as polished series 9 models. Apart from this a bunch of Nord series models are on the roster as well. They are expected to announce some new accessories at the next launch“.

Dal commento si evince che l’azienda cinese il prossimo anno lancerà ancora una nuova serie di modelli Nord, molto probabilmente dedicati alla fascia bassa, media e media alta.

Verranno presentati in futuro anche nuovi accessori, anche se l’informatore non ha specificato la data.

Ovviamente al momento non possiamo confermare nulla di quanto detto, dato che non sono stati rilasciati comunicati ufficiali da parte di OnePlus.

Fonte: Via Twitter