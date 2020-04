La serie OnePlus 8 ottiene un grado A+ da DisplayMate

Nonostante non siano stati ancora ufficializzati, il sito specializzato DisplayMate pare che abbia già analizzato i display dei nuovi OnePlus 8 classificandoli di Grado A+.

Uno dei siti più famosi a livello di test sui display è sicuramente DisplayMate, che fornisce dati accurati sulla bontà dei pannelli installati sui vari dispositivi mobili.

Display gamma OnePlus 8: DisplayMate li ha già testati e hanno ottenuto ottimi risultati!

Oggi tramite il proprio account Twitter ufficiale l’amministratore delegato di OnePlus, Pete Lau, ha affermato che i nuovi dispositivi della serie OnePlus 8 hanno già ottenuto una recensione da DisplayMate che gli ha dato un punteggio di grado A+.

DisplayMate infatti pare che abbia già testato sia l’OnePlus 8 e l’8 Pro nonostante i due dispositivi saranno presentati al grande pubblico in data 14 aprile 2020.

Secondo quanto riportato da Pete Lau, l’OnePlus 8 Pro ha migliorato i record precedenti in 13 test diversi per il suo display di ultima generazione.

La versione 8 Pro si è aggiudicata pure il titolo di smartphone con il miglior display grazie all’accuratezza dei colori che è considerata come “indistinguibile dalla perfezione”.

Sicuramente il display del modello 8 Pro ha caratteristiche migliori rispetto a quello del modello 8 standard, considerato che il primo ha pure un refresh rate di 120hz contro i 90hz del modello base.

C’è comunque da credere che pure il modello standard avrà migliorato alcuni record precedenti nella qualità del display, ma non certo 13 come per il modello 8 Pro.

Fiduciosi nelle possibilità dei nuovi dispositivi della gamma OnePlus 8, non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale del prodotto!

