L’aggiornamento ad Android 10 arriverà entro fine anno con questi produttori di smartphone

Google ha rilasciato una lista di produttori di smartphone che rilasceranno per alcuni dei loro dispositivi l’aggiornamento ad Android 10 stabile entro fine anno.

Chi conosce il mondo Android sa sicuramente che uno dei principali problemi di questo sistema operativo è la sua frammentazione sugli smartphone su cui è installato.

Google parla del Progetto Treble e di come Android 10 arriverà prima per tanti produttori di smartphone

Con il lancio di Android Oreo 8.0 Google ha sviluppato il progetto Treble, un modo per accelerare il rilascio di nuovi aggiornamenti da parte di produttori terzi per il suo sistema operativo mobile.

Grazie al progetto Treble il passaggio da Android Oreo ad Android Pie 9.0 è avvenuto più rapidamente rispetto a quanto avvenuto tra passate versioni.

Basti pensare che i dispositivi aggiornati ad Android Pie da Android Oreo 8.0 hanno raggiunto le stesse percentuali tre mesi prima rispetto ai dispositivi Android Nougat che furono aggiornati ad Android Oreo.

Google afferma che il passaggio da Android Pie 9.0 ad Android 10 avverrà anche più velocemente, e ha redatto già una prima lista di produttori di smartphone che rilasceranno quest’aggiornamento entro la fine dell’anno.

Se alcuni produttori come OnePlus, Essential e Xiaomi hanno rilasciato le prime versioni finali di Android 10 per alcuni dei loro smartphone, entro fine anno si aggiungeranno produttori come Samsung, LG, Asus, Motorola, Oppo, Realme, Sony, Sharp, Transsion e Vivo.

Questo è il comunicato ufficiale di Google:

“Many manufacturers such as ASUS, LG, Motorola, OPPO, Realme, Samsung, Sharp, Sony, Transsion, and Vivo have committed to updating some of their devices to Android 10 by the end of the year.”

Sulla carta quindi almeno 10 produttori di smartphone al mondo si impegneranno per il rilascio entro anno di Android 10 per i loro smartphone più importanti.

Ovviamente il passaggio definitivo da Android Pie 9.0 ad Android 10 per la maggior-parte degli smartphone aggiornabili avverrà solo nel 2020.

Fonte: Blog Google