L’App Google prepara “Le mie Azioni”: degli shortcuts personalizzati per comandi rapidi

Tramite un teardown di una recente versione in APK dell’app Google , è stata scoperta la nuova funzione “Le mie Azioni” che implementa degli schortcuts personalizzati.

Proprio oggi Google ha rilasciato una nuova versione software (la 12.15.7.29) dell’App Google tramite il Play Store.

Tra le novità troviamo il supporto ai comandi vocali durante la navigazione anche senza connessione ad internet, un accesso migliore alla privacy etc.

L’App Google nasconde al suo interno una nuova funzionalità non ancora attiva: “Le Mie Azioni”

Ma analizzando il codice sorgente del file APK, un membro del forum XDA Developers ha individuato una funzionalità ufficialmente non ancora attiva: “Le mie Azioni”

Le Mie Azioni (My Action) permetterebbe agli utenti di impostare alcuni shortcuts, che possono essere personalizzati, per eseguire comandi rapidi sullo smartphone.

Le scorciatoie in questione si dovrebbero attivare premendo un pulsante, anche se non viene specificato dove quest’ultimo sarà implementato.

Potrebbe essere che le scorciatoie si potranno attivare da un pulsante fisico del dispositivo, o saranno implementati pulsati rapidi nella home screen.

Sappiamo solamente che la scorciatoia “può essere configurata per fare tutto ciò che l’Assistente Google può fare, con un solo tocco”, almeno da quanto dichiarato nella schermata di configurazione di My Action.

Al momento il membro del forum XDA Developer non è ancora riuscito a far funzionare My Action sul proprio telefono, quindi potrebbe essere solo una pre-build alfa del software in questione.

Dato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, e si tratta solo di un Teardown di un file APK, non sappiamo se Google implementerà o meno questa opzione in futuro.

Fonte: Via