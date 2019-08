L’assistente Google si può silenziare: ecco come fare

L’assistente Google sta ricevendo un aggiornamento interessante: gli utenti avranno la possibilità di silenziarlo a proprio piacimento.

Abbiamo ricevuto alcuni primi feedback da parte di alcuni utenti del forum XDA Developers su una nuova funzionalità in arrivo che è stata dedicata all’assistente Google.

L’assistente Google adesso può essere silenziato: ecco come fare per abilitare la nuova opzione

L’intelligenza artificiale che ci permette di usufruire di contenuti multimediali come musica, video, di interagire con gli oggetti smart acquistati per la nostra casa tramite comandi vocali può essere silenziato dall’utente.

Per silenziare si intente che l’assistente Google continuerà a svolgere tutte le attività che sa già fare al momento, ma invece di confermare a voce le eseguirà senza parlare.

Si vedranno sempre tutte le informazioni richieste a schermo, ma l’assistente sarà muto.

Al momento quest’aggiornamento (dovrebbe avvenire lato server senza una nuova versione dell’APP) dovrebbe iniziare e diffondersi a livello internazionale nei prossimi giorni, ma già alcuni utenti negli USA hanno potuto disabilitare la voce dell’assistente Google.

Per disabilitare la voce, l’utente deve premere il pulsante Esplora (quello posizionato nell’angolo in basso a destra), toccare il suo profilo in alto a destra, quindi selezionare Impostazioni> Assistente> Telefono e applicare la propria preferenza nell’uscita vocale.

Tra le preferenze “uscita vocale” troviamo “ON” e “Hand free only”: selezionando la seconda l’assistente sarà silenziato.

Da quello che sappiamo l’aggiornamento avverrà lato server, quindi non dovrete aggiornare l’applicazione tramite il Google Play Store.

La nuova funzione dovrebbe funzionare senza problemi con qualsiasi dispositivo con sistema operativo Android Lollipop 5.0 e successivo.

Fonte: Via