L’eslusiva Skin Glow per Fortnite di Samsung è disponibile al download

Samsung rende disponibile agli utenti Fortnite, possessori di un determinato smartphone Galaxy, l’esclusiva Skin Glow da poter utilizzare nel gioco: i dettagli.

Oggi Samsung in partnership con Fortnite di Epic Games ha annunciato l’arrivo di una nuova esclusiva Skin per il gioco che prende il nome di Glow.

L’esclusiva Skin Glow di Samsung disponibile al download su Fortnite: ecco i dettagli

La Skin è stata creata per celebrare il lancio dei nuovi Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus, compatibili con i 60 fps nel gioco Fortnite.

Già in passato l’azienda coreana aveva effettuato una campagna promozionale simile con il Galaxy Note 9, con la presentazione della Skin Galaxy per il gioco di Epic Games.

Ebbene la Skin Glow non sarà scaricabile gratuitamente solamente per i possessori di un nuovo Note 10 o Note 10 Plus, ma il download sarà permesso anche ad altri utenti possessori di un determinato dispositivo Galaxy.

La lista è abbastanza lunga e comprende questi smartphone o Tablet della linea Samsung Galaxy:

G alaxy Note10

Galaxy Note10 +

Galaxy Note10 + 5G

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10 +

Galaxy S10 5G

Galaxy Note9

Galaxy S9

Galaxy S9 +

Galaxy Note8

Galaxy S8

Galaxy S8 +

Galaxy S8 Active

Galaxy S7

Galaxy S7 edge

Galaxy S7 attivo

Galaxy A9

Galaxy A70

Galaxy A80

Galaxy A90 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab S3

Se possedete uno di questi dispositivi Samsung, per poter scaricare la nuova skin Glow vi basterà entrare nel gioco Fortnite nella sezione Negozio.

Li troverete automaticamente la Skin Glow come “offerta a tempo”, e la potrete scaricare gratuitamente dato che il gioco riconosce in automatico il dispositivo che state utilizzando.

L’utente ha due scelte: può tenersi per se la nuova skin o eventualmente regalarla ad un proprio amico all’interno del gioco entro il 31 dicembre 2019, senza ovviamente sostenere costi aggiuntivi.

Fonte: Notizia ufficiale