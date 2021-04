LG da l’addio al mercato degli smartphone: l’annuncio il 5 aprile 2021?

Secondo fonti provenienti dalla Corea del Sud, il noto marchio LG abbandonerà il business del settore mobile: l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare il 5 aprile 2021.

Sembra proprio che il 2021 sarà l’addio definitivo di uno dei più famosi marchi in assoluto nel panorama del mercato dei dispositivi mobili.

Voci considerate piuttosto attendibili dalla Corea del Sud affermano che LG abbandonerà il business mobile e lo farà proprio nel mese di aprile 2021.

LG chiuderà il business mobile: ci si aspetta un comunicato ufficiale tra qualche giorno

Secondo gli informatori l’azienda coreana rilascerà un comunicato ufficiale in data 5 aprile 2021, nel quale si capirà con chiarezza cosa accadrà a tutto il comparto aziendale (ricerca e sviluppo, dipendenti, strutture produttive, marketing e distribuzione) dedicato ai dispositivi mobili.

Il noto sito di informazione tecnologia coreana Korea Times ha scritto (Tradotto): “LG Electronics sembra aver deciso di ritirarsi dalla sua attività dedicata agli smartphone causa le costanti perdite di denaro, ed è entrata in un processo di transizione per trasferire i suoi dipendenti del settore mobile in altre unità aziendali“.

Un portavoce di LG ha affermato direttamente al Korea Times: “Tutto quello che possiamo dire è che ogni possibilità è aperta“… “Anche se non possiamo confermarlo in questo momento, annunceremo le scelte specifiche per la nostra attività mobile“.

La decisione dell’azienda coreana di dismettere il proprio business mobile sarebbe dovuto al fatto dell’impossibilità attuale di vendere tutto il core business ad un azienda terza.

Si parlava dell’interessamento di alcuni importanti aziende come Volkswagen e Vingroup JSC del Vietnam, ma tutto sembra essersi bloccato in un binario morto.

In sostanza LG piuttosto che continuare a perdere denaro nel business mobile (in rosso dal 2015) ha deciso prima di venderlo, ma a causa dell’assenza di reali acquirenti procederà alla sua dismissione.

Chiusura del settore mobile di LG: cosa accadrà agli smartphone in arrivo nel 2021, già presenti sul mercato (in garanzia) e agli aggiornamenti Adroid? (ipotesi)

Se l’azienda coreana chiuderà definitivamente il settore mobile non vedremo più nuovi smartphone del marchio nel corso del 2021: basti pensare al promettente LG Rollable lo smartphone con display arrotolabile.

Chi al momento possiede uno smartphone LG in garanzia sicuramente continuerà a ricevere il supporto dell’azienda fino alla fine del periodo legale.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti Android, questa è la road-map ufficiale per l’aggiornamento ad Android 11.

Pensiamo che terminato l’aggiornamento ad Android 11 tutti gli smartphone in questione non riceveranno nuovi aggiornamenti di sistema, ma solo patch di sicurezza.

Ovviamente queste sono solo indiscrezioni: il 5 aprile 2021 sapremo tutta la verità.

