LG K61, K51S e K41S ufficiali: le principali caratteristiche hardware

Ufficializzati oggi i nuovi smartphone android di fascia media LG K61, K51S e K41: ecco le principali caratteristiche tecniche.

Oggi senza troppi proclami o eventi particolari LG ha presentato il nuovo trio di smartphone android destinati alla fascia medio e medio-bassa del mercato per il 2020.

LG K61, K51S e K41S ufficiali: le principali caratteristiche da conoscere

Si tratta dei nuovi LG K61, K51S e K41S che inizieranno prima la commercializzazione nelle Americhe e poi saranno venduti anche in Europa e in Asia alcune settimane dopo.

Sono tutti e tre dispositivi che utilizzano un chipset Octa-Core (molto probabilmente Mediatek), un display da 6.5 Pollici di diagonale (ma con caratteristiche e formato diverso) e una batteria interna da 4000 mAh.

Troviamo poi sulla scocca di tutti e tre gli smartphone lo scanner per le impronte digitali, quattro fotocamere posteriori e una certificazione MIL-STD 810G.

Tutti e tre i dispositivi hanno pure la porta usb Type C.

Vediamo ora le principali differenze che ci sono tra questi tre nuovi smartphone.

LG K61

Il modello di punta di questo nuovo trio di telefonini è sicuramente il modello LG K61 che ha un display sempre da 6.5 pollici ma in formato 19.5:9 e risoluzione nativa FHD+.

Le quattro fotocamere posteriori sono composte da un sensore principale da 48MP, un grandangolare da 8MP, un sensore macro da 2MP e infine un sensore da 5MP per gli effetti di profondità.

La camera anteriore per selfie ha un sensore da 16MP, posizionata nel forellino in altro a sinistra nel display.

Il telefono monta 4GB di ram e fino a 128GB di memoria interna, che risulta comunque espandibile con microSD.

LG K51S

Il secondo smartphone, LG K51S si presenta con un display più lungo in formato 20:9 con risoluzione HD+.

Il comparto fotografico prevede una fotocamera principale da 32MP, una grandangolare da 5MP, e due sensori da 2MP dedicati alle macro e agli effetti di profondità.

La camera anteriore per selfie utilizza invece un sensore da 13MP.

Nello smartphone troviamo 3GB di ram e 64GB di memoria interna espandibile con microSD.

LG K41S

Infine l’ultimo della lista è LG K41S sempre con display da 6.5 pollici in formato 20:9 e risoluzione nativa HD+

Lato multimedialità troviamo la fotocamera principale da 13MP, una grandangolare da 5MP, e due sensori da 2MP per le macro e gli effetti di profondità.

La fotocamera per selfie ha un sensore da 8MP posizionata in una tacca a forma di V in altro al centro del display.

Troviamo poi 3GB di ram e fino a 32GB di memoria interna espandibile con microSD.

Ancora sconosciuti i prezzi di vendita.