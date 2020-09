LG Wing si mostra in immagini dal vivo affianco ad un Galaxy Note 20

LG WING si mostra in alcune immagini dal vivo con affianco un Galaxy Note 20, confermando il nuovo design e la nuova interfaccia personalizzata.

Di recente sul web si è iniziato a parlare di un nuovo smartphone Android di LG con un design particolare: stiamo parlando del modello WING.

LG Wing avrà un doppio display con un design al momento unico nel panorama degli smartphone.

Il display principale si potrà utilizzare in due posizioni: in orizzontale e in verticale.

Quando il display principale viene utilizzato in orizzontale l’utente potrà sfruttare un display secondario più piccolo, che di fatto attiverà un interfaccia software diversa rispetto a quella standard.

LG Wing con doppio display: si mostra in immagini dal vivo con affianco un Galaxy Note 20

Le nuove immagini dal vivo che confrontano il futuro LG Wing con un Galaxy Note 20 ci fanno capire alcune cose.

Per prima cosa lo smartphone di LG sembra avere dimensioni in lunghezza e larghezza simili al top di gamma di Samsung, che vi ricordo ha dimensioni pari a 161,6 x 75,2 x 8,3 mm.

Considerato che il Note 20 ha un display da 6.7 pollici, si può stimare che LG Wind abbia un display principale da circa 6.8 pollici di diagonale.

Il secondo display, che si attiva quando il display primario viene utilizzato in orizzontale, dovrebbe avere una dimensione di circa 4 pollici di diagonale.

Bisognerà comunque capire quanto sarà effettivamente spesso il nuovo Wing, considerata la presenza di due display, perché queste immagini dal vivo non ci danno una giusta idea delle differenze rispetto al Note 20 di Samsung.

Per quanto riguarda l’interfaccia software di LG, questa sarà ottimizzata per lavorare nel caso in cui i due display risultino indipendenti o utilizzati contemporaneamente per una stessa applicazione.

Ovviamente serviranno maggiori dettagli in futuro per capire come LG ha ottimizzato al meglio il software Android su questo smartphone.

Infine rumors affermano che il prossimo LG Wing monterà il chipset Snapdragon 765G abbinato a 8GB di ram, molto probabilmente per contenere i costi di produzione e il prezzo di vendita.

Non c’è ancora una data ufficiale, ma le informazioni più realistiche affermano che l’azienda coreana lancerà il nuovo telefono in data 5 ottobre 2020 durante il suo prossimo evento mediatico.

Il prezzo è ancora un mistero, e su questo il web lascia ancora molti dubbi e poche certezze.

Fonte: immagini