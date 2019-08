Link to Windows del Galaxy Note 10 funziona anche su altri smartphone Samsung (APK)

La funzione Link to Windows implementata sui nuovo Galaxy Note 10 funziona anche su altri smartphone Galaxy: è possibile scaricare il software in formato APK.

Una delle nuove funzionalità implementate nel software dei recenti Galaxy Note 10 è quella di poter collegare (sincronizzare e altro) lo smartphone al PC.

Infatti grazie ad una partnership con Microsoft Windows Samsung ha presentato l’applicazione-funzionalità “Link to Windows”.

Link to Windows del Galaxy Note 10: ecco il file APK per poterlo installare su altri Samsung Galaxy

Sembra che questa nuova funzione collegamento a Windows non sia una prerogativa che funziona solo con i Galaxy Note 10.

Alcuni sviluppatori hanno infatti individuato ed estrapolato dalla rom dell’ultimo top di gamma di Samsung il file APK del programma “Link to Windows”.

Il file APK funziona senza bisogno di permessi di root su un buon numero di smartphone Samsung Galaxy, basta che quest’ultimi abbiano installato come sistema operativo Android Pie 9.0 con interfaccia personalizzata One UI.

Dai primi feedback il file APK funziona perfettamente su dispositivi come i Galaxy S10, S10 Plus, S10e, Galaxy Note 9 e altri.

Prima di scaricare però il file APK dovrete installare sul vostro Samsung Galaxy l’applicazione “collegamento a windows” dal Google Play Store.

Appena installato il file APK, nel menù delle impostazioni rapide comparirà il nuovo toggle “Link to Windows”: cliccata l’icona lo smartphone vi chiederà i permessi di accesso e dopo l’app funzionerà senza problemi.

Per chi è interessato può scaricare il file APK di “Link to Windows” da questo LINK.

ATTENZIONE: non istallate il file APK in questione su un dispositivo Samsung Galaxy senza Android Pie 9.0 o su uno smartphone non Galaxy di qualsiasi altra marca.

Potrebbero infatti crearsi problemi di stabilità dello smartphone con relativo crash del sistema operativo.

Fonte: Via