Lista smartphone Motorola aggiornabili ad Android 12

Ecco l’ultima lista ufficiosa degli smartphone Motorola che saranno aggiornati alla versione software con Android 12: ancora non c’è una data precisa.

Non c’è ancora una data o una lista ufficiale rilasciata direttamente da Motorola, ma oggi il sito olandese Android Planet pare che abbia ottenuto una prima lista ufficiosa di 29 dispositivi aggiornabili ad Android 12.

Smartphone Motorola aggiornabili ad Android 12: ecco la lista ufficiosa più recente

La lista contiene dispositivi commercializzati anche a livello internazionale (quindi non solo in Italia/Europa), e praticamente sono tutti smartphone introdotti nel mercato dal 2020 in poi.

Questa è la lista completa svelata:

Motorola Razr 5G

Motorola Razr 2020

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Fusion

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 5G YOUR

Motorola Edge Plus

Motorola One 5G Ace

Motorola One 5G YOUR Ace

Motorola Moto G200

Motorola Moto G71

Motorola Moto G51

Motorola Moto G41

Motorola Moto G31

Motorola Moto G100

Motorola Moto G60s

Motorola Moto G60

Motorola Moto G50

Motorola Moto G40 Fusion

Motorola Moto G30

Motorola Moto G Power (2022)

Motorola Moto G Pure

Motorola Moto G Stylus 5G

Motorola Moto G Pro (Business Edition)

Motorola Edge (2021) (Business Edition)

Motorola Edge 20 (Business Edition)

Motorola Edge 20 Lite (Business Edition)

Motorola Edge 20 Fusion (Business Edition)

Sono invece del tutto assenti assenti gli smartphone arrivati sul mercato nel 2019, che quindi sulla carta non riceveranno mai la versione numero 12 del sistema operativo mobile di Google.

Ovviamente non c’è nulla di certo ancora, considerato che alla lista potrebbero essere aggiunti nuovi smartphone.

Secondo i più recenti rumors, l’inizio del rilascio dei Android 12 tramite la classica modalità OTA per gli smartphone Motorola dovrebbe prendere via a partire da febbraio 2022.

