Lo smartphone da Gaming Poco F3 GT arriva a fine luglio 2021?

Il Poco F3 GT arriverà in India entro la fine di settembre, ma con buone probabilità sarà presentato già a luglio 2021: sarà lo smartphone da Gaming dell’altro marchio di Xiaomi.

A maggio di quest’anno Poco aveva confermato l’arrivo di uno nuovo smartphone dedicato agli appassionati di Gaming.

Stiamo parlando del Poco F3 GT che dovrebbe trattarsi di un rebrand Globale del Redmi K40 Gaming Edition che al momento è disponibile alla vendita solamente nel mercato cinese.

Poco F3 GT potrebbe arrivare a fine luglio 2021: nuovo teaser lascia sperare in questo

Le voci di maggio affermavano che il dispositivo sarebbe arrivato entro la fine del terzo trimestre 2021, ma oggi un nuovo teaser pubblicitario ci fa capire che il telefono potrebbe arrivare anche entro fine luglio 2021.

Il teaser infatti non evidenzia una data specifica, ma afferma che il Poco F3 GT sta di fatto arrivando.

FFFor real??? pic.twitter.com/FKUUnuFfSg — POCO India – The God Of Madness (@IndiaPOCO) July 8, 2021

Non sappiamo se il telefono sarà commercializzato unicamente in India o arriverà anche in Europa: in quest’ultimo caso molto probabilmente ci sarà un secondo annuncio ufficiale.

Per quanto riguarda le caratteristiche hardware più importanti del dispositivo comprenderebbero:

display Amoled con frequenza di aggiornamento a 120Hz da 6,67 pollici di diagonale e risoluzione FHD+

una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 67W;

Chipset Mediatek Dimensity 1200 con supporto al 5G;

6-12GB di ram

128-256GB di memoria interna

Tripla camera posteriore

Supporto fisico ai trigger di gioco

Ovviamente considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale sulle caratteristiche hardware del Poco F3 GT, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.