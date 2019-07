Lo Snapdragon 855 non vi basta? Ecco l’855 Plus potenziato

Qualcomm ha annunciato la versione “potenziata” dell’attuale Snapdragon 855 che prenderà il nome di Snapdragon 855 PLUS: ecco i cambiamenti.

Per chi non lo sapesse già, lo Snapdragon 855 è il chipset (processore + GPU) più potente attualmente disponibile su uno smartphone con sistema operativo Android.

Qualcomm annuncia il nuovo Snapdragon 855 plus: ecco i dettagli

E’ un chipset che viene utilizzato sui dispositivo di fascia alta o top di gamma dai vari produttori di dispositivi mobili, e al momento è piuttosto apprezzato dagli utenti per le sue prestazioni generali.

Sembra però che Qualcomm abbia deciso di incrementare ulteriormente questa piattaforma hardware annunciato la versione PLUS del suo Snadpragon 855.

Il nuovo Snapdragon 855 PLUS debutterà con l’arrivo del prossimo Asus Rog Phone 2, che di fatto sulla carta sarà il più veloce smartphone android sul mercato.

Il modello PLUS si presenta con una CPU Octa-Core Kyro 485 funzionante alla frequenza massima di 2.96 Ghz, ovvero un 4% più veloce rispetto al clock dell 855 che si ferma a 2.84 Ghz.

Ma il vero miglioramento lo si avrà nella GPU Adreno 640 che funzionerà a frequenze più elevate e promette un miglioramento delle prestazioni fino ad un 15% in più rispetto a prima.

Non ci sono ulteriori cambiamenti tra il modello 855 e la variante Plus.

Rimangono infatti gli stessi modem X24 LTE per il 4G o i modem X50 per gli smartphone con supporto alla connettività 5G, vengono utilizzate le stesse ram, stesso supporto per display, fotocamere e memorie interne.

In conclusione sembra che Qualcomm abbia deciso di lanciare questa variante potenziata del suo 855 per supplire la richiesta di processori dedicati agli smartphone per gamers e per l’utilizzo intensivo di applicazioni dedicate alla realtà aumentata o virtuale.

Fonte: Via