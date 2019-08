L’OnePlus Camera aggiungerà due nuove modalità con l’arrivo di Android Q

Nella versione beta 4 di Android Q per OnePlus 7 Pro è stata individuata l’OnePlus Camara versione 3.8.13 che introduce due nuove modalità: i dettagli.

I ragazzi del forum XDA Developers, grazie all’ultima versione V4 open beta di Android Q destinata agli OnePlus 7 Pro, hanno scoperto che all’interno della rom è presente una nuova versione dell’app camera.

OnePlus Camera versione 3.8.13 individuata sulla versione beta 4 di Android Q per OnePlus 7 Pro: i dettagli

La versione in questione è la OnePlus Camera 3.8.13 che aggiunge come già accennato due nuove modalità: Focus Tracking e Macro Mode.

La modalità Focus Tracking viene così descritta: “Focus tracking keeps moving people, cats and dogs always in focus“.

Sulla carta quindi è una funzione che vi permetterà di tenere a fuoco soggetti viventi in movimento senza grosse difficoltà utilizzando la camera posteriore dello smartphone.

Questo è un video dimostrativo su come funziona il Focus Tracking.

La seconda nuova modalità prende il nome di Macro Mode e sulla carta uscirà solo sull’OnePlus 7 Pro.

Questa funzione aiuta gli utenti a scattare foto a soggetti ravvicinati, grazie ad un sistema di guida automatico che suggerisce la distanza ottimale per lo scatto (dai 2.5 agli 8 cm).

Nella modalità Macro non si può utilizzare il flash che viene automaticamente disattivato.

Non è al momento possibile utilizzare la nuova versione OnePlus Camera 3.8.13 su uno smartphone diverso dall’OnePlus 7 Pro con Android Q beta versione 4.

I ragazzi di XDA Developers hanno provato infatti ad installarle tale versione su un 7 Pro con Android Pie 9.0 e Oxygen 9.5.10 senza successo.

Per questo non è stato ancora diffuso il file APK per farlo provare a chi è interessato.

Fonte: Via