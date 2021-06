L’ultimo aggiornamento Google App provoca crash su diversi smartphone android: come risolvere?

Sembra che l’ultimo aggiornamento del software Google App provochi vari crash di quest’ultima su smartphone Android di diversi produttori: ecco come risolvere (temporaneamente).

Vi diciamo fin da subito che non è colpa vostra o c’è qualcosa di rotto sul vostro smartphone Android.

La Google App dopo un aggiornamento va in crash: problemi di stabilità su diversi smartphone Android

Di recente un numero sempre più crescente di utenti ha iniziato a segnalare sul web la presenza di problemi di stabilità della Google App.

Sembra infatti che con l’ultimo aggiornamento (v12.23.16.23) sia comparso un bug che in certe circostanze, ancora da verificare, provoca il blocco dell’applicazione Google e quindi il suo riavvio.

Sfortunatamente questo problema si presenta più volte al giorno, rendendo di fatto l’utilizzo dello smartphone molto problematico.

Se utilizzate molti servizi Android come l’Assistente Google, Google Lens, Ricerca e il vostro smartphone ha questo bug dopo l’aggiornamento, la vostra esperienza d’uso sarà terribile per via dei blocchi.

Al momento non c’è ancora un fix che risolva questo problema, ma possiamo aspettarci che l’azienda americana lavorerà a quest’ultimo in tempi brevi e sarà rilasciato fra qualche giorno.

Il Fix temporaneo per i blocchi dell’applicazione Google

Quindi se il vostro smartphone Android si blocca a causa dell’ultimo aggiornamento alla Google App, l’unica soluzione che avete al momento è quella di disinstallare l’ultima versione, mantenendo quella precedente a quella contenente il bug.

Per farlo, seguite questa mini guida:

Entrare nel menù “App” o “Applicazioni” dalle Impostazioni del dispositivo Android; Scorrere fino all’app Google e disinstallare i suoi ultimi aggiornamenti facendo clic sul menù a tre punti situato nell’angolo in alto a destra. Adesso potete verificare se il problema è stato risolto. Se il problema persiste, provate a cancellare anche i dati dell’app e la cache.

Per evitare che inavvertitamente nel breve periodo vengano nuovamente installati automaticamente gli aggiornamenti per Google App, disabilitateli tramite le opzioni del Google Play Store.

Se ci saranno novità al riguardo sull’arrivo di un fix ufficiale da parte dell’azienda americana ve lo faremo sapere.

Fonte: Via