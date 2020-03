Mediaworld, Unieuro, Mi Store e Apple Store chiusi per il CoronaVirus: acquisti solo online

Arriva la conferma ufficiale da parte delle società Mediaworld, Unieuro, Xiaomi e Apple che i loro store fisici in Italia saranno chiusi per il CoronaVirus: gli acquisti solo online.

Con la pubblicazione del decreto ministeriale del 11 marzo 2020 tutte le attività non considerate essenziali in Italia devono rimanere chiuse fino al 25 marzo 2020 per contrastare il CoronaVirus.

Tra le attività che possono rimanere aperte vengono segnalate pure le attività commerciali dedicate alla telefonia e all’informatica come dichiarate dall’allegato 1 del documento:

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco 47.4).

Ovviamente tutte queste attività devono far rispettare l’obbligo di distanza tra clienti e dipendenti di almeno 1 metro durante l’esercizio commerciale.

Mediaworld, Unieuro, Xiaomi Mi Store e Apple Store chiudono in Italia fino al 25 marzo 2020: acquisti solo online

Anche se non c’è un obbligo dal punto di vista legislativo, oggi abbiamo avuto però la conferma che un importante catena commerciale italiana, Mediaworld, ha deciso di chiudere fisicamente tutti gli store presenti in Italia.

Comunicato ufficiale di Mediaworld

Questo è il comunicato ufficiale di Mediaworld: “Ci siamo presi una giornata di riflessione per poter agire e non reagire in funzione degli eventi – commenta Guido Monferrini, CEO di MediaWorld – e la decisione che abbiamo preso è quella di chiudere i nostri negozi per ridurre al massimo il rischio di contagio nel rispetto dei nostri Collaboratori e dei nostri Clienti. Per tutti i bisogni e necessità, il sito online www.mediaworld.it rimane aperto. Ringrazio i colleghi che pur non essendo a contatto con il pubblico, stanno svolgendo con il loro lavoro un ruolo indispensabile alla continuità del servizio, sia verso i nostri Clienti, con le consegne a casa, che verso tutti noi in Azienda, ad esempio con l’elaborazione delle buste paga o il supporto IT. Ricordiamoci che dopo la tempesta esce sempre l’arcobaleno”.

In sostanza fino al 25 marzo 2020 potrete effettuare acquisti solo sul sito web ufficiale di Mediaworld e ricevere gli oggetti direttamente a casa.

Unieuro il comunicato ufficiale

Sul sito ufficiale di Unieuro.it è presente il comunicato ufficiale: “Per contribuire a ridurre al massimo il rischio contagio, Unieuro ha deciso la chiusura di tutti i suoi negozi fino a nuova comunicazione. Sono questi giorni in cui la tecnologia ci aiuta a trascorrere meglio questo doveroso isolamento e a rimanere comunque in contatto con tutto il mondo: condividendo affetti, lavoro, sorrisi e tutte le nostre preoccupazioni. Abbiamo per questo rafforzato il nostro canale online dove sono disponibili tutti i nostri prodotti con consegna gratuita a domicilio. E’ un piccolo gesto, ma per noi importante in questo difficilissimo momento. Viviamo con grande senso di responsabilità questo evento così grave, ma con la certezza che presto tutti noi torneremo alla nostra vita normale“.

Specifico che la consegna gratuita, si intende per a acquisti online di almeno 49 euro.

Comunicato ufficiale di Xiaomi Mi Italia

Oltre a Mediaworld e Unieuro è arrivato pure il comunicato ufficiale di Xiaomi Italia che ha deciso di chiudere temporaneamente sempre fino al 25 marzo 2020 tutti i suoi MI Store in Italia.

Questo è quello che comunica Xiaomi: “Vogliamo continuare a offrire il nostro sostegno al territorio italiano, rispettando le direttive per il contenimento del coronavirus e quindi ci è sembrato giusto fare tutto ciò che è in nostro potere nel rispetto e nella tutela della salute dei nostri utenti e di tutti i nostri collaboratori“.

Anche in questo caso potete continuare ad acquistare smartphone Xioami tramite il sito ufficiale Italiano e ricevere il dispositivo a casa.

Comunicato ufficiale Apple Italia

Infine una comunicazione anche per gli utenti Apple: l’azienda di Cupertino ha deciso di chiudere temporaneamente fino al 25 marzo 2020 i propri Apple Store in Italia.

Apple ha rilasciato questo comunicato: ” A seguito delle misure di precauzione sanitaria attualmente in vigore, questo store rimarrà chiuso fino a data da destinarsi. Visita getsupport.apple.com per ricevere supporto online. Ci scusiamo per il disagio.”

Ricordatevi sempre di uscire il meno possibile e rispettare il decreto ministeriale per contrastare il Coronavirus.