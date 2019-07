Miglior operatore mobile a metà 2019: Vodafone vince, Iliad quello che migliora di più

Secondo lo studio nPerf fino a metà 2019 in Italia il miglior operatore mobile rimane Vodafone, mentre l’ultimo arrivato Iliad migliora il proprio punteggio totale.

La società nPerf grazie ai dati raccolti con la sua applicazione speedtest dedicata ai dispositivi mobili ha redatto un report sulla qualità degli operatori mobili in quest’ultimo semestre del 2019.

Vodafone ancora il TOP tra gli operatori mobili, TIM vicino, Wind Tre passivo e Iliad quello che migliora di più

Sinteticamente Vodafone rimane ancora l’operatore mobile che offre un servizio superiore rispetto ai concorrenti, ma attenzione perché TIM si avvicina rispetto alla rilevazione degli ultimi 6 mesi del 2018.

Iliad rimane l’ultimo operatore in termini di qualità generale ma anche in questo caso ci sono stati netti miglioramenti rispetto all’ultimo semestre del 2018, tanto che adesso supera in alcuni valori il terzo classificato ovvero Wind Tre.

I dati raccolti da nPerf si basano sulla bellezza di oltre 125.900 rilevazioni effettuate dagli utenti italiani residenti in varie località del nostro paese.

In generale tutti e quattro gli operatori hanno migliorato la velocità della connessione in download, velocità che sono aumentate in media del 20%.

L’operatore che ha fatto i migliori progressi è però Iliad con una crescita del punteggio complessivo rispetto all’ultimo semestre 2018 del 7%.

Infatti nonostante occupi sempre l’ultima posizione in classifica si è avvicinato notevolmente a Wind Tre, tanto che supera quest’ultimo in un punteggio importante, ovvero nella velocità media in download.

Come già detto Vodafone rimane il leader in Italia con un punteggio complessivo di 74.754 secondo i criteri di valutazione di nPerf.

Al secondo posto troviamo TIM con un punteggio complessivo di 72.022, quindi più vicino rispetto al passato.

Wind Tre rimane al terzo posto, però ben distanziata, con un punteggio complessivo di 58.897 e deve iniziare a preoccuparsi di Iliad con un punteggio complessivo di 52.884.

Al momento TIM è l’operatore mobile che ha il miglior tasso di successo del test (completa il test nel 96.28% dei casi) e nel tasso di efficienza nella navigazione web (74.08%).

Vodafone invece ha la migliore velocità in download media (36.90 mb/s), la migliore velocità media in upload (13.09 mb/s), la latenza media più bassa (48.25 ms) e l’efficienza dello streaming su youtube più alta con l’85.39%.

Da sottolineare che i test in questione non avvengono solo con connettività 4G, ma si basano anche su connessioni 2G e 3G e quindi forniscono un idea generale sullo stato della qualità generale dell’operatore su scala nazionale.

Fonte: Notizia ufficiale